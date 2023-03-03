Эксперты в Казани обсудили импортозамещение в медицинской промышленности

Фото: пресс-служба СИБУРа

Круглый стол на тему технологического партнерства в медицинской промышленности прошел в Казани на базе КГМУ. Участие в мероприятии приняли представители министерств, профильных организаций, институтов развития, медицинского сообщества, а также производители медицинских изделий, сырья и комплектующих. Они обсудили, в том числе, поддержку проектов отечественного производства, а также выпуск новых продуктов и технологий в рамках импортозамещения.

Организатором круглого стола выступил СИБУР совместно с ФГАУ «Институт медицинских материалов» Минпромторга России.

Обеспечение отрасли необходимыми материалами и комплектующими имеет особую актуальность с учетом санкционного давления, отметил директор Института медицинских материалов Минпромторга РФ Андрей Генералов. Он подчеркнул необходимость развивать импортонезависимость страны для обеспечения нужд здравоохранения, отметив, что институт поддерживает реализацию проектов импортозамещения.

«Это и формирование технической документации, и поиск партнеров, – привел пример Генералов. – Чтобы поддержать отечественных производителей, мы сформировали прототип реестра материалов, которые применяются при производстве медицинских изделий. Данный инструмент позволит облегчить производителям медизделий поиск материалов, необходимого сырья и комплектующих для производства».

С тем, что вопрос импортозамещения – один из ключевых на сегодня, согласился замглавы Минпромторга РТ Иван Колчин. Он подчеркнул, что вся промышленность в РФ находится в жестких условиях, сохраняется сильная зависимость от импортных технологий в области производства медицинских изделий.

«Сейчас настало то время, когда можно и нужно осваивать освободившиеся ниши. Это новые возможности. Несмотря на все эти сложности, промышленность в нашей республике продолжает демонстрировать рост», – добавил Колчин.

В ходе обсуждения производители сырья и материалов представили свои технологические решения. Как подчеркнул руководитель службы Отраслевого Маркетинга ПАО «СИБУР Холдинг» Алексей Шамов, для компании это не просто перспективное направление, а социально-значимое, и на него направлены «достаточно серьезные ресурсы».

Сегодня по объему полимеров 96% российского рынка медицинских изделий обеспечивают пять сегментов: одноразовые медицинские перчатки, медодежда, шприцы, лабораторный пластик, системы для инфузионной и трансфузионной терапии – всего 21% потребляемой продукции, добавил Шамов. По его словам, потенциально российские предприятия могут повысить уровень локализации до 60%.

«Изучив мировой опыт, мы оцениваем реалистичный потенциал импортозамещения медицинских изделий на уровне 45 тысяч тонн в сырьевом эквиваленте. Мы предлагаем партнерам не просто полимеры, а комплексные решения для локализации производства: бизнес-экспертизу, лабораторную поддержку, сертификацию образцов, консультации, в том числе совместно с исследовательским центром "СИБУР ПолиЛаб"», – добавил Шамов.

В завершение участники круглого стола приняли резолюцию с предложениями и инициативами от региональных участников рынка с целью их дальнейшего продвижения на федеральном уровне.

Кроме дискуссии, в КГЭУ в рамках мероприятия также организовали выставку, на которой производители медизделий, сырья и комплектующих представили свою продукцию.