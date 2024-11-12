Эксперты: В Казани новостройки премиум-класса стоят до 348 тыс. рублей за «квадрат»

В Казани новостройки бизнес-класса стоят в среднем от 232 тыс. до 348 тыс. рублей за 1 кв. м. Причем в столице РТ треть местных новых домов принадлежит премиум-сегменту, а именно 30 адресов из 90, пишут «Известия» со ссылкой на экспертов отрасли.

Интересно, что, по информации аналитиков, в 7 из 14 городов-миллионников, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, цены на бизнес-недвижимость меньше, чем в столице РТ. Так, в Перми новостройки премиум-класса стоят максимум 231,1 тыс. за кв. м, в Уфе – 225 тыс. рублей максимально, Воронеже – 218,5 тыс., Омске – 201,1 тыс., Красноярске – 181 тыс., Ростове-на-Дону – 180 тыс., Волгограде – 150 тыс. рублей.

В Нижнем Новгороде цены на жилье бизнес-класса варьируются в диапазоне от 184,9 тыс. до 302,1 тыс. рублей за 1 квадратный метр. На третьем месте по ценам на премиум-жилье – Самара (от 199,7 тыс. до 284,7 тыс. рублей). Следом идут Краснодар (максимальная цена — 269,8 тыс. рублей за 1 кв. м), Челябинск (260 тыс. рублей), Новосибирск (256 тыс. рублей) и Екатеринбург (246,2 тыс. рублей).

Как отметила учредитель проектов премии Urban Ольга Хасанова, за пределами Москвы премиум-класс так и не сложился как целостное явление, несмотря на позитивную динамику по темпам выхода нового предложения и росту цен на региональных рынках высокобюджетного жилья.

«Можно назвать всего три исключения: это Санкт-Петербург, Сочи и Казань», — резюмировала эксперт.