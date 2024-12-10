Эксперты: В 2025-м машины подорожают на 10%, «удар» придется на массовый сегмент

Средневзвешенная стоимость машин может вырасти на 10%, или до 3,4 млн рублей в первой половине 2025-го. Такой прогноз дал гендиректор агентства «Автостат» Сергей Целиков, чьи слова приводят «Известия».

С оценкой Целикова согласился и директор департамента продаж новых авто Николай Иванов, однако, по его мнению, компании поднимут цены не резко на 10%, а постепенно на протяжении всего года.

Как уточнил Иванов, параллельный импорт реактивно подорожает. То есть если юань вырос на 15%, то на 15% стали дорожи и машины.

А вот сопредседатель совета директоров «Тринити Моторс» Григорий Былов считает, что динамику цен предсказать сложно. Он не стал отрицать, что цены поднимут, но на сколько неизвестно. По его предположениям, машины могут подорожать более чем на 22%.

Коммерческий директор завода «Москвич» Александр Мигаль, в свою очередь, подчеркнул, что рост цен меньше всего повлияет на премиум класс. Под основной удар попадет массовый сегмент.

Причинами роста цен, по словам аналитиков, стали повышение утильсбора, слабый рубль и высокая ключевая ставка ЦБ, которая сделала кредиты менее доступными.