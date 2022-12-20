Эксперты: «В 2022 году россияне сплотились вокруг патриотических целей и задач»

Уходящий 2022 год войдет в новейшую историю российского общества как год выхода из-под обаяния идеологии глобализма и формирования политики гуманитарного суверенитета. Такое мнение высказал советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета Олег Агапов.

«Моментом истины, показывающем, что мировая элита в лице коллективного Запада не готова к многополярному миру, стала политика продвижения НАТО на восток, русофобия в странах Восточной Европы. На протяжении 2014–2022 годов против России была развязана гибридная война, которая должна была способствовать распаду российского государства и общества. Вместе с тем российское общество ответило на идеологическое, военное и экономическое давление консолидацией и практиками сплоченности, гражданских инициатив преображения культурно-исторического сознания. В частности, в Республике Татарстан изменилось содержание деятельности институтов гражданского общества — это и помощь беженцам, сбор гуманитарной помощи, поддержка воинов, участвующих в специальной военной операции. Полагаю, что в ближайшей перспективе практики единения будут углубляться и расширяться, подкрепляться выстраиванием линий гуманитарного и технологического суверенитета», — поделился своим пониманием текущего контекста Агапов, выступив на площадке Экспертного клуба.

С этим мнением согласился политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

«Начало спецоперации имеет судьбоносное, ключевое значение в современной истории России, россиян как нации и всего мира. 2022 год — начало нового периода в жизни нашей страны. Такие переломные моменты проходят болезненно для общества, и мы это наблюдаем в течение всего года», — заметил вместе с тем он.

По словам Кутилова, чтобы страна смогла успешно преодолеть подобный исторический вираж, важно иметь серьезный «запас прочности»: и в экономике, и в доверии к власти, и в силовом блоке. «Нынешние цифры поддержки Президента [РФ Владимира] Путина говорят о том, что такие резервы у России были, общество остается консолидировано. Как это не странно, важную роль в консолидации сыграла частичная мобилизация. Страх и желание убежать, спрятаться прошли с окончанием мобилизации, а на смену пришла готовность помогать своим, поддержать оказавшихся на фронте родных, близких, друзей», — уверен политтехнолог.

Заведующий кафедрой конфликтологии Казанского университета Андрей Большаков также заявил о консолидации российского общества в 2022 году вокруг лидера страны.

«Уровень поддержки Президента РФ Владимира Путина в декабре находится на уровне 77–78%. Интересно, что „Левада-Центр”, признанный иноагентом, дает даже 79% поддержки и 75% поддержки СВО. Противодействие спецоперации заметно только в некоторых элитах, богеме, и маргинальных социальных группах. Доверие к проводимой политике выросло среди молодежи, женщин, представителей некоторых профессиональных групп. Особенно это заметно на фоне окончания процесса частичной мобилизации в России. Люди сплотились вокруг патриотических целей и задач современного периода: поддержка мобилизованных, помощь беженцам, формирование волонтерских отрядов, сбор помощи семьям мобилизованных. Причины — понимание того, что альтернативой победы России может быть ее распад, полный диктат Запада, потеря страной управления, военное поражение. Татарстан не является исключением. Интересный пример: ни один из деятелей шоу-бизнеса в рамках татарской эстрады не выехал за границу за время СВО. Рецепты по объединению людей давно известны: наличие традиционных ценностей в обществе — семьи, самобытной местной культуры, языка. Думаю, что работа по консолидации общества должна идти постоянно, ее главным залогом будут военные успехи ВС РФ в СВО, наиважнейшей выглядит работа по контрпропаганде в российском обществе, создание собственных психологических центров и подразделений, по противодействию информационной войне, ведущейся Западом», — изложил свое понимание происходящих в обществе процессов конфликтолог.

В свою очередь председатель Общественной палаты Татарстана Зиля Валеева отметила, что в уходящем году повысилась роль общественного взаимодействия, гуманитарного взаимодействия различные социальных группах.

«Такая же тенденция наблюдается в нашей республике. Волонтерское движение, многочисленные НКО, благотворительные фонды, коллективы предприятий, представители малого и среднего бизнеса оказывают помощь мобилизованным, семьям участников боевых операций. Независимо от масштабов предприятий или общественных организаций, НКО — будь то объединение онкобольных „Без бергэ” или Ассоциации малого и среднего бизнеса республики, БФ „Ак Барс — Созидание” или РОО „Женщины Татарстана” и многие другие — стали реальной действующей силой», — сказала она.

«В Татарстане действуют более 5 тыс. общественных и некоммерческих организаций. Многие общественные формирования сохраняют уровень своей мобильности в течение десятилетий. Они развиваются и обновляются, реализуя новые проекты, проводя социальные и гуманитарные акции, во главе которых стоят конкретные яркие личности. Например, до недавних пор я не была знакома с Рустемом Гатиным из Набережных Челнов. Он высокопрофессиональный повар, бизнесмен, известный в городе благотворитель. По своей инициативе с небольшой командой он повез полевую кухню в Лисичанск, чтобы кормить жителей многострадального города. По своей воле и за свой счет! По 5 тыс. человек каждый день. Узнав о его инициативе, Президент Татарстана Рустам Минниханов сразу поддержал команду энтузиастов в оказании помощи лисичанцам. При содействии руководства Набережных Челнов решаются вопросы обеспечения продуктами, транспортом. Добрые дела привлекают позитивную энергию и деятельных личностей из самых разных сфер», — добавила Валеева.