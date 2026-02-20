Эксперты: «Успех Татарстана – результат системной работы властей и жителей»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В этом году в пятерку лидеров Национального рейтинга качества жизни вошли Москва, Санкт-Петербург, Тюменская область, Республика Татарстан и Сахалинская область. Об этом на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив сообщила генеральный директор АСИ Светлана Чупшева, тему обсудили эксперты из Татарстана.

Она пояснила, что при составлении рейтинга помимо анализа статистических данных было опрошено почти 345 тысяч человек. Особое внимание уделялось молодежи, многодетным семьям и людям с инвалидностью, чтобы оценить эффективность и достаточность мер поддержки.

Чупшева отметила, что 41 регион улучшил свои позиции по сравнению с предыдущим рейтингом, а среднероссийский интегральный индекс вырос на 6,5 процента. Это, по ее словам, говорит о том, что регионы не стоят на месте, системно улучшают различные сферы жизни и демонстрируют положительную динамику как по статистическим, так и по опросным показателям.

Рейтинг качества жизни АСИ формирует с 2021 года. Он включает данные региональной статистики, результаты социологических опросов и показатели геоаналитики. В этом году методология была обновлена и синхронизирована с национальными целями развития РФ и ключевыми показателями эффективности работы глав регионов.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана, советник Председателя «Динамо» Республики Татарстан Ольга Павлова подчеркнула, что попадание республики в пятерку лидеров – это показатель устойчивой управленческой модели, а не разового успеха. Она отметила, что рейтинг сочетает статистику, социологию и геоаналитику, а обновленная методология учитывает национальные цели и KPI руководителей регионов.

По ее мнению, вхождение Татарстана в топ-5 отражает конкурентоспособность региона, результат диверсифицированной экономики, развитого промышленного кластера, современной городской инфраструктуры и системной работы с человеческим капиталом.

Павлова обратила внимание на масштаб опроса – почти 345 тысяч человек, включая молодежь, многодетные семьи и людей с инвалидностью, что дает объективную оценку эффективности мер поддержки.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил, что высокая позиция Татарстана в рейтинге связана с системной работой властей и эффективной экономической политикой.

Рост промпроизводства увеличивает доход бюджета, Казань лидирует по объему инвестиций среди городов-миллионников, а строительство новых детсадов, школ и благоустройство общественных пространств создает положительные социальные изменения.

Председатель Комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин подчеркнул, что успех Татарстана – результат эффективного управления, стратегического планирования, инвестиционной активности, развития технологий и активного участия жителей.

По его словам, высокая позиция региона в рейтинге отражает комплексный подход, где грамотное руководство сочетается с инициативой и трудом жителей.

Генеральный директор АНО «Центр развития профессиональных компетенций», член Общественного Совета при Министерстве образования и науки Республики Татарстан, депутат Госсовета РТ Эмиль Губайдуллин отметил, что попадание в топ-5 подтверждает системную работу республики с инфраструктурой и повседневной жизнью людей: доступом к услугам, возможностями для развития, поддержкой семей и молодежи.

Он подчеркнул, что рейтинг учитывает и статистику, и мнение жителей. Качественная профориентация и ранняя профессиональная практика дают молодежи уверенность в будущем, снижая риск случайного выбора профессии и повышая мотивацию к обучению.

Таким образом, по мнению экспертов, успех Татарстана в рейтинге качества жизни – это результат комплексной управленческой модели, где развитие человека и создание комфортной среды для проживания стоят в центре региональной политики.