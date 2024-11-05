Эксперты указали на значимость Молодежного совета стран БРИКС

Порядка 40 экспертов из девяти государств приехали в Казань с целью участия в заседании Молодежного совета стран БРИКС. Об этом сообщил глава Минмолодежи РТ Ринат Садыков.

Он подчеркнул, что в программу форума войдут заседания нескольких рабочих групп, которые обозначат приоритеты и план работы совета на краткосрочную перспективу. Отдельные эксперты рассмотрят Казанскую декларацию, принятую по итогам саммита БРИКС.

Генеральный директор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан», основатель Академии молодежной дипломатии Дильбар Садыкова указала на значимость интегрирования договоренностей, достигнутых главами государств на саммите БРИКС, в молодежные проекты и в план мероприятий на следующий год.

«Заседание молодежного совета позволило создать дорожную карту по месяцам и по направлениям, в рамках которых молодежь будет дальше развивать взаимодействие», – сказала она.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений Андрей Большаков подчеркнул, что заседание молодежного совета приурочено к прошедшему в Казани саммиту БРИКС.

«Переформатирование мирового порядка, перестройка существующей системы международных отношений займет достаточно длительное время. Поэтому осуществлять новую политику, в новом мировом порядке будут те люди, которые сегодня очень молоды, но способны стать политическими лидерами, заниматься менеджментом новой, более справедливой экономической системы, принимающей за основу интересы большинства государств и регионов мира и отвергающей имперский диктат в политике коллективного Запада», – добавил спикер.

Член Общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала заседание молодежного совета «инвестицией в устойчивое развитие, в инновации и в создание единого пространства для обмена опытом и совместных достижений».

«Совет работает по пяти ключевым направлениям: наука и образование, предпринимательство, волонтерство, спорт и здоровый образ жизни, технологии и инновации. Причем по инициативе России впервые в рамках БРИКС акцент сделан на работу с детьми и подростками, расширяя возможности для юных лидеров уже сегодня», – рассказала она.

По ее словам, расширение БРИКС усиливает значимость Молодёжного совета.

«Это не только платформа для обмена идеями, но и важный инструмент формирования глобального лидерства будущего поколения. Молодежь БРИКС – это двигатель прогресса, и их вклад в устойчивое развитие будет определяющим для всего мира», – добавила спикер.