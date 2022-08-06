Эксперты: «Туризм стал еще одной точкой роста, где Татарстан показал свою эффективность»

Популярность Татарстана как привлекательного туристического региона растет с каждым годом. Это большая, многонациональная республика, с богатой историей и культурным наследием, которая предлагает туристам много экскурсионных маршрутов. Такое мнение выразил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин.

«Видно, что целевой аудиторией стали жители соседних регионов, которые хотят путешествовать, но боятся уезжать далеко, туристы, которые традиционно отдыхали за рубежом, а сейчас активно путешествуют по России», – сказал Гафиятуллин, выступив на площадке экспертного клуба. Он напомнил, что особую роль в привлечении туристов играют национальные праздники, такие как Сабантуй и Каравон.

Популярность туристических центров Татарстана, - это не только гордость за республику, но и значительные возможности для малого бизнеса, - считает председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева.

«Туристы в поездках пользуются услугами гостиниц, хостелов или частных посуточных квартир, активно посещают объекты общественного питания, приобретают сувениры, оплачивают экскурсии. Все это деньги, пришедшие в регион. Туризм стал еще одной точкой роста, где Татарстан показал свою эффективность», - подчеркнула Бикчентаева.

Как отметила генеральный директор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко, в этом году в Татарстане действительно ощущается рост туристического потока.

«Это отмечаем и мы в Елабужском государственном музее-заповеднике. К этому моменту мы приняли порядка 120 теплоходов и около 320 тысяч посетителей, тогда как в аналогичный период прошлого года эта цифра составляла 250 тысяч. Людям нравится отдыхать в Татарстане. Наши гости отмечают высокий уровень организации экскурсионных программ, прекрасную инфраструктуру, доброжелательность и гостеприимство», - выразила мнение Руденко.

Как ранее сообщила заместитель председателя Госкомитета республики по туризму Гульнара Сафина, за первые полгода Казанский Кремль посетили более 1,5 млн туристов, тогда как в прошлом году этот показатель не превышал 1,3 млн человек. Спикер отметила, что в этом году в туристических объектах Татарстана наблюдается рост числа посетителей по сравнению с 2021 годом, рост количества путешественников составляет от 15% до 52%.