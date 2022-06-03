Эксперты: То, что праймериз не зависит от событий на Украине, говорит о стабильности

Более 1,1 млн избирателей зарегистрировались на участие в праймериз «Единой России» в регионах страны. Конкурс на место в законодательных органах власти выше семи человек на место, городских думах – более пяти человек на место. Активный ход предварительного голосования свидетельствует о стабильности в российском обществе, считает завкафедрой конфликтологии Казанского университета Андрей Большаков.

«Сам факт того, что избирательная кампания идет своим чередом и никак не зависит от хода спецоперации на Украине, свидетельствует о стабильности в российском обществе. Процедура предварительного голосования давно прижилась в российских избирательных кампаниях. Наверное, следует подумать, как распространить ее на все парламентские партии. Понятно, что “Единая Россия” – самая влиятельная и крупная партия, но конкуренция от других партийных проектов ей необходима. Большое количество выдвигаемых кандидатур свидетельствует скорее о популярности самого предварительного голосования, чем о конкурентноспособности выборов. Хотя есть ряд регионов, где она всегда является значительной. Например, Иркутская область, где “ЕР” за последние месяцы набрала веса и популярности среди избирателей. Думаю, что повестка спецоперации и внутренние изменения в России будут основной для избирательной кампании внутри партии, но необходимо понимать, что предварительное голосование для “ЕР” в современных условиях должно содержать вопросы общероссийской повестки дня, а не узкие внутрипартийные темы», – сказал Большаков, выступив на площадке Экспертного клуба.

Мнение эксперта о популярности праймериз поддержала член Общественной палаты Татарстана Яна Сирюкова.

«Внутрипартийный отбор служит отличным механизмом по отбору, привлечению и обучению новых кандидатов для всех политических партий. Новый формат рекрутинга позволяет сформировать новые подходы, задачи для кандидатов. Приведенные цифры статистики говорят об актуальности, востребованности процедуры», – уверена она.

В свою очередь доцент кафедры религиоведения КФУ, член Российской ассоциации политических наук Зоя Силаева считает, что праймериз способствует привлечению новых людей к политической деятельности и повышению политической активности населения.

«Это расширяет возможности граждан для участия в политической жизни общества. В ходе праймериз граждане могут задавать вопросы, высказать свои пожелания и претензии. Те участники праймериз, которые уже являются руководителями, вынуждены отвечать за результаты своей работы перед рядовыми избирателями, так как это может сказаться на дальнейшем волеизъявлении граждан.

Использование технологии праймериз направлено на решение целого блока политических задач. Среди наиболее важных можно выделить такие, как приток новых политических лидеров и самообновление политической элиты за счет вовлечения в политическую деятельность активной молодежи и усиления конкуренции. Это способствует укреплению связей партий с регионами, выявлению неразрешенных политических проблем.

Сегодня мы наблюдаем рост интереса к праймериз и высокий конкурс на место в законодательных органах РФ. И это хорошо, потому что среди участников могут оказаться те, кто готов предложить новые идеи решения социально-экономических проблем и наиболее эффективные способы их воплощения в жизнь», – поделилась мнением Силаева.