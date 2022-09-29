Эксперты: «Те, кто голосовал на референдумах в Новороссии, отстаивали право на жизнь»

Референдум по вхождению в состав России Донбасса, Луганска, Херсонщины и Запорожья является событием исторической важности как для жителей этих регионов, так и для Российской Федерации. В международном плане это движение к новому миру, с новой конфигурацией и новыми практиками взаимодействия между государствами. Такое мнение высказал советник ректора по стратегическим инициативам Казанского инновационного университета Олег Агапов.

«В целом для России процесс вхождения ДНР, ЛНР, Херсона и Запорожья является выходом на новый уровень ответственности за всех тех, кто видит в российской государственности оплот стабильности, безопасности и социальной справедливости. Исходя из этого российскому обществу необходимо будет создать все условия для быстрой и многоуровневой интеграции новых субъектов в инфраструктуру политических, экономических, образовательных институтов России. Разумеется, каждый из субъектов РФ должен оказать всемерную поддержку <...>. В частности, можно актуализировать опыт Великой Отечественной войны <...>. Конкретные формы по восстановлению экономики и социальной сферы Новороссии необходимо налаживать как по линии государственных структур, но и по линии институтов гражданского общества», — сказал Агапов, выступая на площадке Экспертного клуба.

По мнению политтехнолога, генерального директора агентства «Теория Дарвина» Владимира Кутилова, итоги плебисцитов снимают любые сомнения в том, каким видят свое будущее подавляющее большинство жителей ЛНР, ДНР, Херсонщины и Запорожья. «Регионы войдут в состав России и будут находится под ее защитой. Это необъявленный и незапланированный результат <...> — ранее Владимир Путин и Минобороны однозначно артикулировали только две ключевые цели операции: денацификация и демилитаризация Украины для защиты населения Донбаса», — отметил он.

Кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин считает, что жители Донбасса давно нуждались в проведении референдумов.«Немного запоздали, но тем не менее. Все понимают, что идут обстрелы мирного населения. Жители России понимают, что в таких условиях жить невозможно, катастрофическую ситуацию надо менять», — заявил он.

В свою очередь заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков полагает, что после референдума процесс присоединения территорий к РФ пройдет достаточно быстро. «Те, кто голосовал на референдумах в Новороссии, отстаивали своё право на жизнь, право на использование русского языка, право жить в государстве без нацизма и его атрибутов. Теперь следующий этап. Россия должна обеспечить безопасность данных территорий. Это возможно сделать только военным путём. Россия будет восстанавливать мирную жизнь на всех четырёх территориях, налаживать народное хозяйство. Это уже делается. Хотя в ближайшее время территории будут испытывать военное давление со стороны НАТО и Украины, бороться с ДРГ, террористами. Важно, чтобы этот этап не затянулся», — поделился он своим пониманием ситуации.

«Татарстан отвечает за освобождённый Лисичанск. Думаю, что республике под силу оказать существенную помощь данной территории в восстановлении экономики, гуманитарных грузах, открытии производств и др. Необходимо иметь ввиду, что Азовское море теперь становится внутренним, России отходят плодородные земли Новороссии. Наверняка на присоединённых территориях будет возрождаться промышленность, сельское хозяйство, туризм, курортный бизнес, вернутся беженцы», — добавил эксперт.