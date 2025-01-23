Эксперты: Татарстанцы используют в интерьерах синтез национального и современного

Самыми популярными интерьерными решениями у татарстанцев за последние да года стали современный стиль и минимализм. Жители республики предпочитают синтез современного и национального, а также отдают предпочтение натуральным материалам и внедряют smart-решения в свои проекты. Об этом говорится в совместном исследовании «Яндекс Недвижимости» и компании «Домео».

«По нашим данным, за январь в Республике Татарстан представлены шесть проектов с опцией отделки „под ключ” от застройщика. С учетом изменяющихся условий приобретения недвижимости и политики регулятора мы предполагаем, что подобных предложений в новых выходящих на рынок проектах может становиться меньше. Однако для потребителя квартира с отделкой и даже меблировкой остается экономически интересным вариантом, поэтому спрос на такие предложения будет оставаться стабильным», — отметил коммерческий директор онлайн-сервиса Евгений Белокуров.

Эксперты также выяснили, что в целом по России 72,6% респондентов ищут жилье самостоятельно с помощью сервисов и классифайдов, 42% доверяют поиск риэлторам и агентствам недвижимости, а еще 22,6% прибегают к советам друзей и родственников.

«Среди тех опрошенных, кто приобрел недвижимость в течение последних двух лет, 48,6% сделали выбор в пользу первичного рынка, а 3,4% приобрели квартиру и в новостройке, и на вторичном рынке. Среди тех, кто покупку только планирует, 56,6% склоняются к новому жилью, а 20,5% рассматривают варианты и на первичном, и на вторичном рынке. При равной стоимости квартиры в сданной новостройке и на вторичном рынке более 70% опрошенных предпочли бы квартиру в новом доме», — констатировали эксперты.

Самыми желанными для покупки у россиян оказались трехкомнатные квартиры, в них хотели бы жить около 40% опрошенных. Почти 30% сочли наиболее оптимальным вариантом «двушку», 21% респондентов и вовсе не хотели бы ограничивать себя в пространстве и выбрали бы многокомнатные варианты. В однокомнатной квартире или студии хотели бы жить всего 9% россиян.

Среди тех, кто уже приобрел жилье, 17,8% рекомендовали бы приобрести квартиру с отделкой и мебелью от застройщика. При этом более четверти опрошенных (27,9%) в итоге купили жилье в новостройке под ремонт и с возможностью спроектировать его по своему вкусу.