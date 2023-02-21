Эксперты Татарстана заявили о росте потребности в аналитике из-за спецоперации

После начала специальной военной операции на Украине в Татарстане увеличилось число экспертов, «поскольку возрождаются целые отрасли промышленности». Об этом заявил заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета, член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков на площадке Экспертного клуба.

«Поскольку регионы получили от федерального центра развивать экономику, то и необходимость в инновационных, нестандартных решениях стала больше. Прогнозирование и анализ компетентных лиц очень важны на современном этапе. Хотя их алармизм и субъективизм нельзя списывать со счетов», — поделился своим пониманием обстановки конфликтолог.

При этом, по его мнению, многие специалисты продолжают транслировать западные идеи и взгляды, хотя, на его взгляд, во многом это происходит уже по инерции. «Например, в сфере образования нас по прежнему убеждают в важности публикаций российских ученых в западных журналах. И если по отношению к естественным и точным наукам здесь есть о чем поспорить, то ненужность подобных публикаций для российского гуманитарного знания достаточно очевидна», — убежден Большаков.

«У российских гуманитарных наук есть свои задачи от Президента РФ [Владимира Путина], Правительства, есть свои методы, базы данных, теоретические наработки. Есть необходимый уровень свобод для исследования любах научных тем. Значит, прозападные эксперты и их идеи должны уйти в прошлое на территории РФ и ее регионов», — объяснил сотрудник КФУ свое видение ситуации в гуманитаристике, не приведя, впрочем, дополнительных обоснований своей позиции.

В свою очередь советник ректора КИУ имени Тимирясова, доктор философских наук, профессор, доктор философских наук Олег Агапов выразил уверенность в том, что «роль экспертов для развития социальных процессов на глобальном, региональном и муниципальном уровнях возрастает год от года», сославшись в том числе на современный опыт США и исторический опыт СССР.

«<…> интерес к экспертным суждениям, оценкам, сценариям и комментариям <…> связан с тем, что ученые-эксперты могут провести качественный SWOT-анализ, рассмотреть альтернативные варианты, предложить оригинальные пути решения. Роль социально-экономической, гуманитарной и инженерной экспертизы на муниципальном и региональном уровне весьма значима, поскольку позволяет выйти на системный уровень принятия решений, преодолеть ведомственные стереотипы мышления, создавать многоуровневые стратегия и программы развития как для малых СО НКО, так и [для] крупных игроков экономики и политики», — предположил он.

Говоря о политической экспертизе, Агапов обратил внимание на то, что в Татарстане сформировались экспертные сообщества вокруг Администрации Раиса РТ, Государственного Совета РТ, Общественной палаты РТ. «Эксперты привлекаются для „нулевых чтений“, оценки угроз и барьеров, снижения рисков. В конечном итоге эксперты способствуют повышению уровня и качества жизни», — добавил он.

Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета, кандидат политических наук Зоя Силаева перечислила качества, которым должен отвечать эксперт, и обратила внимание на практику работы экспертов, сложившуюся в Татарстане.

«Татарстан отличает большое количество экспертных площадок (советов, клубов), используемых для взаимодействия власти с высококвалифицированными специалистами в своих областях. Руководство республики осознает необходимость качественной проработки принимаемых решений и оценки их влияния на ту или иную ситуацию в долгосрочной перспективе, что позволяет им принимать решения быстро и эффективно для своего региона даже в условиях быстро меняющейся конъюнктуры», — подчеркнула она.