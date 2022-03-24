Эксперты Татарстана выявили 20 проблем реформы ТКО, встречающихся во всех регионах

Десятки проблемных вопросов, связанных с реализацией мусорной реформы и пока не урегулированных на законодательном уровне, выявили члены рабочей группы из Татарстана. Однако 20 из них оказались общими для многих регионов страны. Об этом сообщил сегодня журналистам в Казани председатель Комитета Государственного Совета РТ по жилищной политике и инфраструктурному развитию Александр Тыгин.

«В рамках проведенной работы мы выявили вопросов намного больше, чем 20. Но когда мы стали сверять их с каждым регионом, оказалось, что мы полностью совпали в 20 проблематиках. Мы совпали в постановке задач и предложениях по их решению. На них у нас есть четкие законодательные формулировки, мы их с коллегами согласовали», — пояснил он.

Целью рабочей группы, сформированной по поручению Председателя Госсовета РТ Фарида Мухаметшина, являлось осуществление мониторинга законодательства и правоприменительной практики в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Татарстана. В ее состав вошли депутаты Госсовета РТ, представители профильных министерств и ведомств, муниципалитетов, региональных операторов, а также отраслевые специалисты и эксперты.

«Мы бы хотели изменить закон об отходах в той части, что региональный оператор должен начинать работу с контейнерной площадки. Наша мечта: десять совершенно разных контейнеров: в одном стекло, в другом полиэтилен. У нас с вами расход на транспортировку мусора — 70% тарифа в республике, в рамках округа есть 91%. Во сколько раз он вырастет, если во двор Казани поедут два мусоровоза? А если три? Сегодня мы видим четкую позицию населения — дороговато», — отметил Тыгин.

В то же время, со слов эксперта, некоторые страны пошли совершенно иным путем. Они предлагают сортировать мусор не на месте, а в сортировочном центре.

«Если мы выделяем на месте биоотходы, допустим, картофельные очитки, на сегодня у нас даже законодательных решений нет, что делать дальше. Ни в одном тарифе нет компостообразования. Если такие отходы просто вывезти на полигон, то они сгорят, начнется гниение, газы. Германия идет другим путем, они это компостируют. Мы видели это в Саранске, но это серьезные инвестиции в технологию, благодаря которой можно получить газ для переработки и чистый продукт — биоотходы. Это шикарный грунт для городских газонов, цветников», — подчеркнул Тыгин.

Законодательные аспекты реформы в области обращения с ТКО обсуждались на расширенном заседании Ассоциации законодательных органов власти субъектов Приволжского федерального округа в середине марта в Казани. Результатом заседания стало принятие консолидированного решения по подготовке соответствующих законодательных инициатив, разработка которых будет вестись в течение 2022 года.

«Докручивая законодательство, мы можем сдержать тарифы для населения, достичь цели по утилизации и захоронению меньшего количества отходов и улучшить нашу городскую среду», — сообщил Тыгин.

Участники заседания, прошедшего недавно в Казани, уверены, что необходимо совершенствовать законодательство в области обращения с ТКО по ряду аспектов. В том числе в части обустройства и содержания контейнерных площадок, регулирования нормативов накопления ТКО, корректировки требований СанПина, отнесения услуг по транспортированию отходов к регулируемым видам деятельности, тарифного регулирования услуг по вывозу растительных отходов и другим вопросам.