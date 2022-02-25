Эксперты Татарстана высказались о действиях России в Донбассе

Действия России в Донбассе — это самозащита от создаваемых нам угроз и от еще большей беды, чем та, что происходит сегодня. Об этом сказал Президент России Владимир Путин в телеобращении к россиянам. Члены Экспертного клуба в Республике Татарстан поделились своим мнением в связи с этими событиями.

«В обычных обстоятельствах война не может вызвать одобрения, так как это гибель людей, разрушение мирной жизни. Только неизбежность применения силы, необходимость защиты от большой беды заставляют прибегать к силовым действиям установления мира, — считает председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

«Эти действия России надо рассматривать как миротворческую операцию и принуждение агрессора к миру. Иного выбора сохранить мир и безопасность наших западных рубежей у России не было», — сказал председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов.

Он добавил, что миротворческая операция на Украине станет побуждающим фактором к новым переговорам о глобальной безопасности.

«Очевидно, что киевский режим не обладает необходимых мобилизационным и военным ресурсом, чтобы противостоять России и народной милиции республик Донбасса. Политическая карта Украины, а значит и Европы в ближайшие дни изменится так, что Западу придется задуматься о новой архитектуре мировой безопасности в новых геополитических условиях», — заключил Морозов.

Директор института международных отношений КФУ Рамиль Хайрутдинов считает, что шаги, которые предпринял Президент России, носят судьбоносный характер не только для России, но и для всего мира.

«Шаги, предпринятые в последние дни в России, ее Президентом Владимиром Путиным имеют судьбоносный характер и не только для России, ЛНР и ДНР, но и более того, речь идет о судьбе системы европейской и глобальной безопасности. Речь идет о попытке дать решительный отпор, продолжающихся многие десятилетия после Второй мировой войны попыткам США и стран НАТО установить монополию во всех сферах (политике, экономике, общественном секторе)», — отметил он.

Хайрутдинов подчеркивает, что сейчас для нашей страны настал невероятно тяжелый период. «Но именно сейчас мне кажется, народы России должны сплотиться вокруг Президента, чтобы не дать растоптать нашу государственность и государственность тех территорий, где по-прежнему звучит русская речь, где не предают общую историю и культуру», — резюмировал он.

«Объявить о признании ДНР и ЛНР, а затем бросить республики на произвол судьбы было бы неправильно. Выход один — необходимо помогать, в том числе и военным путем. Гуманитарная составляющая этого кризиса была заранее продумана Правительством РФ. Людей удалось спрятать в российских регионах от возможных обстрелов и гибели», — поделился мнением заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского (Приволжского) федерального университета Андрей Большаков.

По его словам, задача сегодняшней военной операции — подавить ПВО и авиацию противника, нанести урон складам с оружием, морским базам, аэродромам. «Думаю, что к военным задачам относится и восстановление республик в границах Донецкой и Луганской областей», — добавил он.