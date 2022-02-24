Эксперты Татарстана: В республике поддерживают население Донбасса

Большинство людей в России переживают за ДНР и ЛНР, выражают поддержку населению республик и готовы к оказанию помощи. Члены Экспертного клуба высказались о готовности к приему вынужденных переселенцев из народных республик в РТ.

«Представители власти Республики Татарстан выразили готовность оказать необходимую помощь беженцам с территорий Луганской и Донецкой народных республик по разным направлениям: начиная от организации пунктов временного пребывания эвакуированных лиц и оказания медицинской помощи. В свою очередь, Татарстанское региональное отделение Ассоциации юристов России запустило „горячую линию“ по вопросам юридической поддержки беженцев», — рассказал председатель Исполнительного комитета Татарстанского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» Тимур Какохо.

По его словам, бесплатную юридическую помощь уже оказывают члены Ассоциации юристов России — квалифицированные юристы. Проконсультироваться можно в рабочие будни, как по телефонной связи, так и написав обращение на электронную почту, или обратиться лично по адресу нахождения Вахитовского местного отделения Татарстанского регионального отделения Ассоциации юристов России.

«Республика Татарстан всегда отличалась гостеприимством и отзывчивостью. Этот случай не исключение, наша республика готова принять тысячу беженцев из ЛНР и ДНР, обеспечив их всем необходимым, включая медицинское обслуживание и даже связь. Для них будут созданы все условия для обеспечения их социальной безопасности и благополучия», — прокомментировала кандидат политических наук, Член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук Казанского федерального университета Зоя Силаева.

По ее словам, в Татарстане, как и в других регионах, пока настроение спокойное, но в то же время нет и никакого воодушевления по этому поводу, все заняты решением своих задач и своим здоровьем, потому что covid ушел из новостной повестки дня, но не ушел из жизни людей. Ситуация стабильная, но требует четкости, слаженности в работе и просчитывании последствий делающихся заявлений, чтобы ее сохранить.

Заместитель председателя Общественной палаты Республики Татарстан, политолог, общественный деятель Анастасия Исаева надеется, что уже скоро ситуация стабилизируется и каждый, кто вынужденно покинул свой очаг, сможет вернуться в свой дом, обрести вновь покой и почувствовать себя в безопасности.

«В 2013-м наша республика уже подставила свое плечо тем, кто очень остро нуждался в поддержке. Так и в этот раз Президент Республики Татарстан поручил правительству республики подготовить все необходимое для оказания помощи эвакуированным людям. Речь идет об организации пунктов временного размещения, обеспечении питания и в случае необходимости медицинской помощи», — добавила она.

«Поддержка, сочувствие, взаимопонимание и рука помощи в трудный момент — эти качества издревле присущи каждому народу. Наша республика всегда отличалась теплотой по отношению к людям, которые волею судьбы оказывались в Татарстане по разным причинам», — считает председатель РМОО «Молодежная Ассамблея народов Татарстана» Тимур Кадыров.

Он добавил, что в эти трудные дни Татарстан протянул руку помощи жителям Донецка и Луганска. «Все что мы можем сделать сегодня — это поддержать людей в том числе морально, а также всем прибывшим будет предоставлена крыша над головой и горячее питание», — резюмировал Кадыров.