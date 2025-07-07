Эксперты Татарстана: «Семейная неделя» – это комплексный социальный инструмент

В Татарстане проходит «семейная неделя», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности. В республике состоится более 600 мероприятий. Этот объединяющий различные события формат политические и общественные деятели РТ прокомментировали на площадке Экспертного клуба.

Председатель Комитета Государственной Думы по экономической политике Максим Топилин заметил, что семья – это «опора, место, где любят безусловно и поддерживают всесторонне». «Я считаю себя счастливым человеком: с самого рождения меня окружали заботой и мне дарили свою любовь родители и близкие. Эти воспоминания о любви и заботе стали основой того, кем я являюсь сегодня», – пояснил он, добавив, что с возрастом люди создают собственные семьи.

Среди мер по поддержке института семьи парламентарий упомянул материнский капитал, льготную ипотеку и другие пособия и выплаты. «Особое внимание и забота направлены на семьи наших бойцов, находящихся в зоне СВО. Пока ребята стоят на защите Родины и традиционных ценностей, мы должны всесторонне поддерживать их семьи», – заявил он, обратив внимание на мотивацию военнослужащих.

В завершение Топилин поздравил всех с наступающим праздником и пожелал каждому «ощутить ту простую, но невероятно важную гармонию семейного счастья, которая делает <...> сильнее и вдохновляет на новые свершения».

«Татарстан – регион с сильными семейными традициями, но и здесь есть вызовы: урбанизация, занятость родителей, межпоколенческий разрыв. Проведение "семейной недели" будет работать как мягкий инструмент политики: через праздник продвигаются государственные меры поддержки, не стоит забывать и про долгосрочные эффекты, ведь такие акции косвенно влияют на рождаемость, а именно – через создание позитивного образа семьи», – заметил в свою очередь доцент КФУ Мунир Гафиятуллин.

По словам экономиста, «семейная неделя» напоминает обществу о важности семейных уз, взаимной поддержки, любви и верности, пропагандирует традиционные и позитивные семейные отношения, уважение к старшим и заботу о младших. Мероприятия в ее рамках помогают семьям решать внутренние проблемы, улучшать коммуникацию, узнавать о правах и поддержке. Также происходит стимулирование семейного досуга и общения через совместное времяпрепровождение, а общие воспоминания помогают семьям создавать позитивный опыт, укрепляющий эмоциональные связи.

«Мероприятия собирают вместе людей разного возраста и социального положения, создавая атмосферу праздника и единства. Многие активности <…> специально рассчитаны на участие бабушек/дедушек, родителей и детей, способствуя передаче традиций и опыта», – добавил специалист.

К тому же это удобная площадка для органов соцзащиты, чтобы напрямую информировать семьи (особенно многодетные, молодые или находящиеся в трудной ситуации) о существующих льготах, пособиях и программах. Социальные службы также получают возможность охватить трудные семьи через благотворительные акции. Казань же позиционирует себя как семейно ориентированный туристический центр.

По мнению Гафиятуллина, очень важно формирование позитивного образа семьи: создание атмосферы, где семья и дети воспринимаются как счастье и ценность, что, на его взгляд, косвенно способствует решению демографических задач. А информирование о поддержке помогает семьям чувствовать себя более защищенными при принятии решения о рождении детей, убежден доцент КФУ.

«Семейная неделя» в Татарстане – это комплексный социальный инструмент. Она не только дарит праздник и позитивные эмоции, но и работает на укрепление фундамента общества – семьи, способствует социальному благополучию, культурному развитию и решению стратегических государственных задач, связанных с демографией и качеством жизни населения», – заключил эксперт.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова увидела в проведении «семейной недели» верное движение в направлении укрепления семейных ценностей и формирования гражданского и патриотического воспитания. Подобные инициативы помогают напомнить о значимости семьи как основы стабильности и развития региона, убеждена она.

Особенно обрадовало общественницу то, что программа охватывает все категории жителей Татарстана: от ветеранов и участников специальной военной операции до представителей молодежи и семей с детьми.

«Это создает атмосферу единства и взаимной поддержки, что очень важно для формирования крепких и счастливых семей», – выразила уверенность Павлова, добавив, что проведение конкурсов, награждение семейных пар и активных участников наряду с инициативами по патриотическому воспитанию «способствует воспитанию уважения к традициям, ответственности и взаимопомощи».

Помимо этого член Общественной палаты РФ обратила внимание на то, что мероприятия формата «семейной недели» способствуют развитию культурной и спортивной активности, показывают пример старшему поколению и вдохновляют молодежь на участие в общественной жизни. «Татарстан демонстрирует пример того, как регион может эффективно сочетать традиции и современные идеи, формируя здоровое и гармоничное общество», – заключила она.