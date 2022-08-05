Эксперты Татарстана рассказали о новом виде мошенничества с «промокодами» на кредитках

О новых способах мошенничества через детей и онлайн-игры, рассказал на вебинаре по кибербезопасности заместитель руководителя центра предотвращения киберугроз CyberART Максим Акимов.

По словам эксперта, среди злоумышленников эта тема «выстрелила» недавно, и, как правило, ее жертвам становятся дети, которые много времени проводят в виртуальном пространстве.

«Публикуется сообщение в Telegram-каналах, где говорится, что если у ваших родителей есть такие карты — и, соответственно, прилагается фотография кредитной карты, — то поздравляем — эта карта с промокодом. Чтобы забрать промокод, нужно тихо взять карту у родителей, сфотографировать с двух сторон, чтобы все циферки было видно. Как только скинете, вам придет промокод, вы его введете и получите premium-доступ», — объяснил схему действия злоумышленников эксперт.

Спикер отмечает, что тема актуальная и продолжает набирать обороты. «Надо заниматься с детьми, донести до них хотя бы минимум знаний в области информационной безопасности. И на самом деле это касается не только детей, но и людей любого возраста, в том числе пожилых», — посоветовал эксперт.

Руководитель группы аналитики Центра предотвращения киберугроз CyberART Ксения Рысаева дополнила, что зачастую практикуется создание фейковых страничек в социальных сетях. «Буквально вчера была создана страничка моей знакомой, и там была информация о биткоинах. Я написала ей, спросила, твоя ли эта страница. Она опровергла и попросила меня „пожаловаться“. Такие методы в соцсетях тоже стали популярными», — отметила Ксения Рысаева.