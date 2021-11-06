Эксперты Татарстана прокомментировали значение Конституции РТ для республики

Сегодня в Республике Татарстан отмечается День Конституции РТ. Решение о создании Конституционной комиссии было принято 31 августа 1990 года Верховным Советом РТ. Основной закон республики Верховный Совет Татарстана принял 6 ноября 1992 года. Значение этого документа для дальнейшей жизни региона прокомментировали эксперты.

«Я была не просто очевидцем тех ключевых событий для политической истории Татарстана, но и непосредственным их участником. В то время я входила в состав рабочей группы, была первым заместителем Председателя Верховного Совета Республики», — заметила председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева.

По словам Валеевой, «процесс работы над документом шел очень активно и скрупулезно»: велись консультации с научным сообществом, лучшими экспертами и учеными-цивилистами, шли острые дискуссии в Верховном Совете РТ. Но самым важным было добиться, «чтобы Конституция отражала интересы всех граждан, была поддержана татарстанцами».

«Было проведено множество встреч, разъяснительной работы, статьи Конституции обсуждались на предприятиях, в трудовых коллективах и муниципалитетах, и полагаю, что нам удалось этого достичь», — добавила Зиля Валеева. Эту работу она назвала серьезной школой, заложившей «фундамент и импульс для долгосрочного успешного развития» региона.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ, доктор политических наук и член Общественной палаты РТ Андрей Большаков напомнил, что Конституция республики после жестких дискуссий была принята единогласно. Несмотря на наличие в Верховном Совете РТ трех фракций, воздержался лишь один человек.

По мнению специалиста, на десять лет Основной закон обеспечил Татарстану развитие экономической и социальной сферы, получение вливаний из федерального центра. Помимо прочего, сохранение двуязычия предотвратило множество потенциальных конфликтов на этнической почве. Но в 2002 году документ был подвергнут серьезной правке для приведения в соответствие с федеральным законодательством.

«Однако хорошо, что государственный праздник остался. Он служит для воспитания правосознания и политической культуры современной молодежи. Именно ей решать, как будут изменены нормы местной Конституции в последующие десять — двадцать лет», — уверен Большаков.

Советник ректора КИУ по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов в свою очередь изложил историю принятия Конституции РТ. Затем он перешел к текущей ситуации и отметил: «Законодательная власть РТ, выражая политическую волю многонационального народа Татарстана, реализует, по словам Председателя Государственного Совета РТ Ф. Х. Мухаметшина, политику концептуального единства парламентаризма, демократии и подлинного федерализма».

«Деятельность избранных президентов РТ М. Ш. Шаймиева (1990–2010 годы) и Р. Н. Минниханова (2010 год — по настоящее время) направлена на сохранение целостности российского государства и общества, формирование политической и социально-экономической субъектности татарстанцев, повышение их уровня жизни, последовательное соблюдение баланса интересов различных социальных групп, укрепление содружества народов и религий», — заключил эксперт.