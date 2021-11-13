Эксперты Татарстана прокомментировали законопроект о публичной власти в России

В России в первом чтении принят проект закона о публичной власти, который должен четко распределить полномочия между уровнями власти в России. Однако ряд его пунктов вызывает вопросы. Так, для Татарстана главным триггером стал пункт об унификации названий глав регионов, уточняют члены Экспертного клуба.

«Законопроект сенатора Совета Федерации Андрея Клишаса и депутата Государственной Думы РФ Павла Крашенинникова является отражением реальной внутренней политики, реализуемой в государстве», — поделилась мнением кандидат политических наук, член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ Зоя Силаева.

Она отметила, что в России уже давно назревали изменения в системе публичной власти, возникла необходимость в создании единых правил игры для всех участников политического процесса. Законопроект позволит четко определить права, обязанности и ответственность сторон, однако это и стало причиной конфликта интересов. Поэтому при разработке поправок нужно применять тактическую стратегию и минимизировать всевозможные риски для внутриполитической стабильности.

«Важно понимать, что есть такие политические тяжеловесы в регионах, заменить которых некем, сохранив при этом стабильность и безопасность, которую они обеспечивали и обеспечивают, опираясь на свои личностные качества и авторитет», — подчеркнула эксперт.

По сути, законопроект во многом является развитием части поправок, внесенных в Конституцию в прошлом году, заметил, в свою очередь, завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Андрей Большаков.

Так, ряд его пунктов благоприятно скажутся на стабилизации системы управления государства. Однако другая часть, в частности универсализация названий глав субъектов, «является негативной для развития федеративных отношений в стране», — добавил эксперт.

Он считает, что данный пункт должен решаться самим субъектом, о чем говорит и критика со стороны Татарстана.

«Людей, выступающих за изменение названия руководителя республики в Татарстане немного, большинство привыкли к этому названию. Элита региона высказалась однозначно. 82 депутата Госсовета РТ были против изменения названия „Президент“. Однако голос Татарстана не был услышан», — считает Большаков.

Такой же точки зрения придерживается и эксперт — доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров: «На мой взгляд, данная норма чрезмерная. Регионы должны сами формировать систему региональной власти, в том числе и символическую».

Не было и общественных обсуждений данного закона, напомнил политтехнолог Владимир Кутилов. Рамки и ключевые правила функционирования власти в стране — это не то, что должно рассматриваться и приниматься отдельной группой депутатов, причем в самом начале их работы.

«Да, закон очерчивает круг полномочий каждого уровня власти, но одновременно изменяет баланс сил между этими уровнями в сторону централизации. Вместе с полномочиями изменяются и права регионов, а они прописаны в Конституции страны. Эти вопросы, безусловно, требуют более обстоятельного и продолжительного публичного общественного обсуждения», — уверен специалист.

Он добавил, что, дискуссии, возникшие вокруг наименования должности Президента Татарстана, — это следствие более значимых вопросов. К тому же проект не изменит мнение жителей республики, выбравших Президента РТ во время голосования 2020 года.

Руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин обратил внимание на то, что проект закона появился и начал рассматриваться в период нарастающих проблем в общественной, экономической, политической и других сферах, а также падения доверия к институтам власти.

«Законопроект выглядит как громоотвод для того, чтобы сконцентрировать внимание на нем и увести в сторону общественный дискурс. Но такой подход не может иметь долгоиграющего эффекта, потому что проблемы сами по себе никуда не денутся и не рассосутся. Можно все регионы привести к общему знаменателю и всех назвать одинаково, можно выбирать депутатов одного роста или возраста, но от этого огромная куча проблем и сложностей, которая есть в стране, конечно, не решится. Попытка закрасить фасад, когда у тебя трещит фундамент, — это очень спорный взгляд», — заявил он.

Татарстан — это особый регион России, что неоднократно подчеркивалось руководством страны, сказал Айсин. В связи с этим предложение Клишаса и Крашенинникова лишает регионы своего голоса и, по сути, субъектности.

«Одним из важных компонентов федерализма является двухкомпонентность власти, состоящей из центральной и региональной. Здесь же получается, что федеральный центр будет назначать фактически всех министров, хотя он и без того имеет огромное количество возможностей для того, чтобы распустить региональный парламент, снять руководителя региона», — заключил эксперт.

Он полагает, что принятие закона может расширить пространство отчуждения между властью и обществом, снизить уровень доверия к федеральным властям.