Эксперты Татарстана прокомментировали возобновление работы общества «Знание»

Российское общество «Знание» возобновило активную работу в этом году. Реорганизация его деятельности началась весной по инициативе Президента РФ Владимира Путина, сформулированной в послании Федеральному Собранию. Эксперты из регионов страны, включая Татарстан, прокомментировали возрождение общества «Знание». Представители республики сделали акцент на эффекте использования интернет-технологий и необходимости гарантировать качество транслируемой информации.

Президент Академии информатизации РТ Альберт Бикмуллин обратил внимание на то, что восстановление работы общества «является отражением необходимости взаимоотношения людей между собой в разных сферах и обстоятельствах». По его словам, общественно-научная просветительская организация «будет способствовать и позволит каждому члену социума жить полноценно».

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ и член Российской ассоциации политических наук кандидат политических наук Зоя Силаева в свою очередь отметила значение «интенсификации процесса цифровизации» для сфер образования и науки. По ее мнению, «старт на возрождение знаний» с помощью информационно-коммуникативных технологий дал именно Президент России Владимир Путин, призвав к возобновлению работы общества «Знание».

При этом политолог добавила, что общество «Знание» вступает в очень жесткую конкуренцию на рынке образовательных услуг, причем для победы в этой конкуренции государственной поддержки недостаточно. «<…> нужна разработка качественного продукта, и прежде всего это важно, чтобы его возрождение не ассоциировали с политикой советской власти и попыткой создать подконтрольную идеологизированную организацию. Общество „Знание“ должно заслужить доверие населения», — подчеркнула она.

Вместе с тем Силаева уверена, что новые форматы работы и взаимодействия общества «Знание» «уже находят отклик, порождая интерес к знаниям и науке». В связи с этим она упомянула открытие новых лиц из числа региональных ученых, что позволяет талантливым лекторам выйти на новый федеральный уровень.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ и доцент КФУ Мунир Гафиятуллин убежден, что общество «Знание» за короткое время сумело стать «уникальным просветительским трендом» и «лучшей площадкой для развития кругозора». Слушателей, предположил он, мотивирует присутствие среди лекторов «самых известных и признанных умов современности».

Вместе с тем общественник также акцентировал потребность гарантировать качество представляемых сведений. «Сейчас в интернете огромное количество образовательных и обучающих платформ, но не всегда они вызывают доверие в достоверности информации. В таких условиях хотелось бы, чтобы общество „Знание“ гарантировало качество поданной информации», — сказал он.

Советник же ректора КИУ имени В. Г. Тимирясова по стратегическим инициативам — доктор философских наук, профессор Олег Агапов выделил персонализированный характер работы просветительской организации. «Обновление деятельности общества Знание можно только приветствовать, поскольку в современном мире ценность научных знаний возрастает и доступ к цифровым библиотекам, большим данным всё равно оставляет необходимым личный формат производства и распределения знаний в обществе», — объяснил свою позицию эксперт.