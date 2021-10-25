Эксперты Татарстана прокомментировали влияние переписи на жизнь республики

Социальные программы в России будут разрабатываться с учетом итогов проходящей сейчас Всероссийской переписи населения. Об этом недавно напомнил Татарстанстат. Влияние переписи на последующую жизнь республики оценили эксперты из Татарстана.

Доцент Казанского федерального университета, кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин вспомнил о наиболее частых вопросах, возникающих в связи с переписью. Упомянув встречу руководителя Татарстанстата Натальи Гатауллиной с членами Общественной палаты РТ, он напомнил, что пройти перепись можно тремя способами: во время визита переписчика, онлайн на портале госуслуг или в переписном пункте.

«Главная задача переписи — получение информации, позволяющей оценить демографические и социально экономические характеристики населения. По итогам переписи районы, города, села получат точные данные о численности населения и его составе. На основе этих данных будут приниматься управленческие решения, в том числе и по самым конкретным проблемам. Например, необходимо ли строить школу, больницу, детский сад и так далее. Сколько понадобится учителей для школы с учетом подрастающего поколения?» — перечислил отдельные моменты практического применения полученных переписчиками данных аналитик.

«Цель переписи — собрать данные о том, кто и как живет в республике на конкретный момент времени. Во время переписи будут спрашивать национальность, знание языков, образование, время, которое тратится на дорогу до работы, и многое другое», — добавил Гафиятуллин.

«Самое важное, что ни одна база данных не содержит информации о количестве семей, их составе, наличии детей, жилищных условиях и других характеристиках и эту информацию можно получить только при переписи населения», — резюмировал он.

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ и член Российской ассоциации политических наук кандидат политических наук Зоя Силаева в свою очередь также обратила внимание на связь между переписью населения и общегосударственными задачами.

«Перепись дает разнообразные сведения о населении, круг и содержание которых отражается в тех вопросах, которые задаются респондентам; а вопросы определяются задачами, стоящими перед страной в данный момент. Повышение качества жизни лейтмотивом проходит через весь переписной лист», — подчеркнула она.

Дело в том, что, по словам политолога, «благодаря получаемой информации государственные органы власти могут увидеть проблемные места в социально-экономической сфере и внести в повестку дня ряд наболевших вопросов или вообще изменить политический курс».

«В последнее время всё чаще говорят о снижении качества жизни, но чтобы двигаться вперед, надо знать начальную точку, с чего стартовать, то есть видеть реальную картину. Если региону необходимо больше предпринимателей, надо вводить новые программы для регулирования бизнеса, если наоборот, все хорошо, то распространять успешный опыт на другие регионы. Экономическая модель Татарстана не раз ставилась в пример другим регионам», — привела пример исследователь.

Силаева заметила, что полученная в результате переписи информация позволит проследить возможности и ограничения инициированных Президентом РФ Владимиром Путиным национальных проектов и «увидеть последствия уже принятых решений, чтобы вовремя их скорректировать». «Поэтому ответ каждого человека важен и необходимо ответственно подойти к этому вопросу!» — убеждена она.

В более широкий контекст поместил перепись директор Института педагогики, психологии и социальных проблем, доцент КФУ, кандидат исторических наук Вадим Козлов, член Научного совета РАН по комплексным проблемам этничности и межнациональных отношений и член Совета при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

«От того, как ответственно граждане отнесутся к своей гражданской обязанности, зависит не только полнота статистических сведений, но и возможность дальнейших социальных и экономических преобразований. Полнота добровольно предоставленных гражданами сведений позволит не только сформировать целостное представление о этническом, демографическом, экономическом и социальном составе населения для последующего анализа, но и скорректировать уже действующие программы. Конечная цель таких масштабных мероприятий всегда направлена на стратегическое развитие общества и государства», — сказал он.