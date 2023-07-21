Эксперты Татарстана прокомментировали принятие поправок в закон О статусе военнослужащих

Депутаты Госдумы приняли в первом чтении поправки в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в части переподготовки инвалидов боевых действий. В соответствии с документом военнослужащие из числа инвалидов боевых действий получат право на профессиональное обучение и обучение по программам профессиональной переподготовки. Своим мнением о поправках в закон в рамках «Экспертного клуба» поделились аналитики из Татарстана.

Заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что инициатива Правительства безусловно заслуживает поддержки. «Государство не должно замалчивать проблемы людей с инвалидностью. Наоборот, они – наши герои, защитники Родины, которые доблестно выполняли свой воинский долг. Теперь же наша задача – выполнить свой долг перед ними», – сказала она.

Павлова напомнила, что в настоящее время много внимания уделяется патриотическому воспитанию молодежи. «Кто как не военнослужащий, с честью защищавший свою страну, будет ярким примером патриотизма для ребят?» – задается вопросом она, добавив, что люди, прошедшие СВО, а тем более, которые стали инвалидами боевых действий, не должны оставаться на обочине жизни. «Мы должны создавать все условия для их реализации. Многие из участников СВО еще совсем молодые люди, и у них вся жизнь впереди», – резюмировала эксперт.

Своевременным и актуальным назвал принятие поправок в федеральный закон руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане Ринат Фазылов. «Самореализация инвалидов боевых действий, отдавших свое здоровье на службе нашей Родине, является важной государственной и общественной задачей», – сказал он.

«Принятие указанных поправок в закон не только характеризует состояние социальной политики государства, но и влияет на “социальное самочувствие” военнослужащих, отдавших свое здоровье ради безопасности нашей страны!» – продолжает эксперт. Он подчеркнул, что успешная социализация военнослужащих инвалидов напрямую связана с их возможностью продолжить свою профессиональную деятельность после получения инвалидности.

Фазылов также отметил, что для многих военных-инвалидов вопрос получения новой востребованной профессии, которая даст возможность работать и вести полноценную жизнь, стоит очень остро.

Кандидат политических наук, доцент, политолог Зоя Силаева поддерживает коллег и отмечает, что поправки в закон имеют важное значение для обеспечения социальной и профессиональной реабилитации инвалидов боевых действий, повышения самооценки и самостоятельности.

«Предполагается, что после вступления поправок в силу, они смогут приобрести новые профессиональные навыки и адаптироваться к изменяющимся рыночным условиям труда. Это позволяет им найти работу, которая соответствует их способностям и возможностям, и обеспечивает достойный уровень дохода», – подчеркнула Силаева.