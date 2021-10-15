Эксперты Татарстана прокомментировали первое заседание новой Госдумы

Первое заседание Государственной Думы ФС РФ VIII созыва состоялось во вторник, 12 октября. Его результаты прокомментировали эксперты из Татарстана.

Заведующий кафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций Казанского федерального университета Андрей Большаков, доктор политических наук и член Общественной палаты РТ, заметил, что первое заседание обновленной нижней палаты федерального парламента «прошло без каких-либо случайностей и скандалов».

По оценке политолога, «Единая Россия» обеспечила себе контроль над большинством думских комитетов, но некоторые из них возглавляют и представители других парламентских партий. Повторное избрание Вячеслава Володина Председателем Госдумы он счел ожидаемым.

От новой Думы Большаков ждет, что парламентарии начнут сильнее контролировать деятельность Правительства страны — это позволяют поправки к Конституции РФ, принятые в 2020 году. Относительно репрезентативности депутатского корпуса исследователь заметил, что увеличилось число партий, прошедших в ГД, и молодых парламентариев, тогда как количество депутатов-женщин по-прежнему невелико.

«<…> главным моментом будет профессиональная подготовленность депутатов, которая позволит вести грамотную и эффективную работу. Здесь многое будет зависеть не от политической ориентации депутата, а его подготовленности и умения мыслить стратегически и нестандартно», — уверен при этом Андрей Большаков.

Вместе с тем он ожидает интенсификации политической конкуренции и борьбы в Госдуме по мере приближения 2024 года, когда состоятся очередные президентские выборы, хотя эти процессы и не выйдут за определенные пределы. «Единая Россия» сохранит свои позиции, несмотря на потерю 19 мандатов. Наиболее радикальным критиком власти окажется фракция КПРФ.

«Пятнадцать депутатов от Татарстана будут достаточно активно лоббировать его интересы, но, попав в российский парламент, <…> переориентируются на выполнение общероссийских задач», — констатировал ученый. И добавил: «Никаких революционных решений ГД РФ принимать не будет. Но источником кадрового рекрутирования обязательно будет».

Доцент кафедры религиоведения Института социально-философских наук КФУ и член Российской ассоциации политических наук кандидат политических наук Зоя Силаева в свою очередь сосредоточилась на том, что частичное обновление состава Госдумы не повлечет за собой достаточно кардинальных изменений.

«<…> в ней <…> сохранили ключевое положение и депутаты, которые проработали уже несколько созывов и будут по-прежнему стоять на страже парламентских традиций и поддерживать баланс в коммуникациях между представителями разных фракций», — убеждена она.

Единству нижней палаты Федерального Собрания, по мнению эксперта, будет способствовать то, что все фракции «объединяет стремление к укреплению России и сохранению традиционных ценностей, которые обеспечивают ее мощь и благополучие». При этом она упомянула, что в условиях господства «Единой России» остальным партиям потребуется дополнительные усилия для представления интересов своего электората.

Упомянув влияние работы новой Госдумы на ход предстоящих президентских и парламентских выборов 2024 и 2026 годов, Силаева сказала, что избиратели выдали ей «большой кредит доверия, поверив, что появление новых лиц усилит ее работоспособность». По ее оценке, последняя «во многом зависит от умения правильно выстраивать коммуникации, знания того, где можно проявлять принципиальную оппозиционность, а где надо действовать заодно во благо интересов страны».

Доцент кафедры политологии КФУ Виктор Сидоров сконцентрировался на вероятных изменениях внутрипартийного ландшафта. «В условиях возрастного старения лидеров парламентских партий обострится борьба за внимание избирателей. Этот созыв Государственной Думы станет транзитным для внутрипартийного лидерства. Эффективность и интенсивность коммуникаций будут возрастать», — подчеркнул кандидат политических наук.