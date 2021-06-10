Эксперты Татарстана: проект «Горячее сердце» позволяет прививать патриотизм молодежи

Всероссийская государственная инициатива «Горячее сердце» позволяет прививать молодежи патриотизм, побуждает проявлять активную гражданскую позицию. Такое мнение выразил советник ректора КИУ имени Тимирясова, доктор философских наук, профессор Олег Агапов.

«Замечательно, что среди проектов, предлагаемых российскими институтами гражданского общества есть инициатива Фонда социально-культурных инициатив «Горячее сердце», направленная на гражданско — патриотическое воспитание детей и молодежи. Патриотизм в понимании Фонда – это конкретные дела и поступки детей, юношей и девушек, проявивших мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришли на помощь людям», — отметил Агапов на площадке Экспертного клуба.

По словам председателя Молодежной Ассамблеи народов Татарстана Тимура Кадырова, героизм — это большая ценность и отличный показатель традиционного воспитания наших детей, благодаря чему в современном обществе, очень много не равнодушных людей, готовых прийти на помощь, в трудной жизненной ситуации.

«Очень здорово, что сейчас появилась такая инициатива как «Горячее сердце», благодаря которой можно поддержать и поблагодарить юных героев за их героический поступок!» — подчеркнул эксперт.

Как отметила исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева, в советской России тема героизма детей активно продвигалась, благодаря чему дети росли на историях пионеров-героев и мечтали хоть немного быть на них похожими.

«От того что идеология поменялась, подростки не стали хуже! И эти десять ребят прекрасный пример, который нужно приводить своим детям», — считает Бикчентаева.

В Казани ранее наградили победителей Всероссийской государственной инициативы «Горячее сердце». Среди награждаемых были молодые люди от 7 до 18 лет. Они спасали людей из пожаров, помогали в тяжелых жизненных ситуациях и даже спасали детей от маньяков. Победителям вручили медали и памятные подарки.

Общественно-государственная инициатива «Горячее сердце» поддерживается Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Цель проекта — выражение признательности детям и представителям молодежи, проявившим мужество, неравнодушие и активную гражданскую позицию, бескорыстно пришедшим на помощь людям.