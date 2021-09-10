Эксперты Татарстана проанализировали положение партий перед выборами в Госдуму

Эксперты Татарстана прокомментировали видение социологами политического ландшафта в преддверии выборов в Государственную Думу России VIII созыва. Ранее электоральные предпочтения россиян за неделю до начала голосования изучил ВЦИОМ.

«Избиратели давно уже перестали верить в обещания, озвучиваемые в ходе избирательной кампании, они смотрят на политику, реализуемую партиями в межвыборный период, поэтому системные партии в этом плане оказались в более выигрышном положении. Программы партий, которые в большинстве своем декларативные, не оказывают значимого влияния на избирательные голоса <…>», — заметила доцент кафедры религиоведения КФУ и кандидат политических наук Зоя Силаева.

По мнению члена Российской ассоциации политических наук, «красивые лозунги цепляют взгляд, но не убеждают рационального избирателя». «Поэтому часть избирателей выбирает как минимум стабильность. Традиционными темами избирательных кампаний стали здравоохранение, образование, положение пенсионеров, экологические проблемы, то есть, проще говоря, социальная сфера плюс актуальные проблемы <…>», — добавила она.

Силаева уверена, что рост рейтингов внесистемных партий в основном связан не с удачностью их предвыборных программ, а с распространением «разных форм протестного голосования». По ее словам, несмотря на заметное число неопределившихся, партиям уже не под силу радикально изменить свое поведение и привлечь новых сторонников.

Заведующий кафедрой конфликтологии КФУ и член Общественной палаты РТ, доктор политических наук Андрей Большаков в свою очередь констатировал, что на этот раз избирательная кампания по выборам в Госдуму не была яркой. По его оценке, «это признают многие политические технологи».

Эксперт счел, что партии и кандидаты-одномандатники в интернете вели более содержательные дискуссии, чем в эфире федерального телевидения. Ожидающаяся значительная явка, по его словам, опровергает предположения некоторых специалистов, что «Единая Россия» будет стремиться к понижению явки.

Вместе с тем Большаков подчеркнул: «Но основная интрига для ЕР сохраняется: сможет ли партия завоевать конституционное большинство голосов в ГД РФ или ограничится простым большинством. Судя по последнему росту рейтинга, речь идет о нацеленности на квалифицированное большинство».

Другие парламентские партии, КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия», убежден политолог, «нуждаются в существенной модернизации и смене лидеров». Остальные же заметные игроки, Партия пенсионеров, «Новые люди» и «Яблоко», ведут борьбу за результат в 3%, который обеспечивает государственное финансирование.

Руководитель концептуальной площадки «ТатПолит» Руслан Айсин признал, что «никакой серьезной сенсации по итогам выборов в Госдуму ждать не приходится», так как лидерство «Единой России» «безоговорочно» и «административная машина работает на полную мощь». Другие системные партии, по его мнению, теряют популярность.

«Есть общественный запрос на новую политическую повестку, на новые лица. Я наблюдаю кризис партийной системы. Не только в России», — подчеркнул эксперт. И добавил: «Результат выборов в целом ясен. Но есть неопределённость в поствыборной предтранзитный период. <…> Я бы назвал это эффектом неожиданности в зоне кажущейся стабильности».

Генеральный директор агентства «Теория Дарвина» политтехнолог Владимир Путилов заметил, что в Татарстане ожидаемая явка на выборы даже выше среднероссийской — 77% вместо 70%. Выше в республике и актуальный рейтинг «единороссов».

«Учитывая хорошо построенную систему мобилизации, итоговый результат будет сильно выше, чем в среднем по России», — уверен он. Специалист также обратил внимание на общий спокойный характер предвыборной кампании и желание многих кандидатов и партий завоевать симпатии молодых избирателей.

Доцент кафедры политологии КФУ, кандидат политических наук Виктор Сидоров оказался наиболее лаконичен: «В современных условиях нужны сильные кандидаты. Важно, чтобы верхняя тройка списка партии была узнаваемой. У „Единой России“ это сделать получилось».

Исследователь добавил, КПРФ «традиционно собирает разношерстный протестный электорат». Кроме того, на его взгляд, оппозиционные партии «не смогли удивить лозунгами и интересными предвыборными ходами».