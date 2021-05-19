Эксперты Татарстана: Практику праймериз должны подхватить все парламентские партии РФ

К процедуре предварительного голосования со временем должны прийти все парламентские партии России, поскольку это очень важно для демократизации институтов партийной системы. Такое мнение высказал заведующий кафедрой конфликтологии КФУ Андрей Большаков на площадке Экспертного клуба.

«Надеюсь, что через несколько лет мы придем к тому, что процедура первичных выборов будет прописана в качестве обязательной для любой официально зарегистрированной партии. Съезды, конференции — это важно, но достойной внутрипартийной конкуренции они не обеспечивают», — сказал Большаков.

По его мнению, «Справедливая Россия», ЛДПР и КПРФ могут ввести процедуру праймериз уже в следующем избирательном цикле — после того, как сменят своих возрастных лидеров.

«Если говорить о праймериз в „Единой России“, то надо приветствовать расширенный круг участников, возможность принимать в них участие беспартийных, молодежи, выявлять новых людей, способных к политической деятельности. Есть еще один важный для партии аспект — это сплачивание своего ядерного электората. Праймериз — это попытка увеличить узнаваемость партийных инициатив и социальных программ среди населения», — считает Большаков.

По словам доцента кафедры политологии КФУ Виктора Сидорова, предварительное голосование — это отличный механизм мобилизации электората партии, проверка боем готовности партийных механизмов и инструментов.

«Высокий интерес говорит о том, что ядро сторонников партии в едином строю готово сформулировать свои предпочтения, в жарких дебатах отобрать лучших кандидатов, предложить свежие идеи и решения острых социальных проблем. Наконец, предварительное голосование говорит о внутреннем демократическом устройстве партии, где каждому дается возможность высказаться и побороться за продвижение вперед в политической гонке», — убежден эксперт.

Политтехнолог Владимир Кутилов в свою очередь отметил, что «Единая Россия» — это единственная партия в стране, которая последовательно реализует модель внутрипартийного отбора кандидатов. И делает это публично, заранее представляя стране лица тех, кто претендует на депутатские мандаты.

«Это сложный, рискованный, но единственно верный путь. Он открывает „черный ящик“ внутрипартийных и внутриэлитных договоренностей, которые теперь проходят с оглядкой на общественное мнение. Во-вторых, несмотря на мнения многих политиков и политологов, партия сохранила открытую модель праймериз — выдвинуться может любой желающий, проголосовать — любой избиратель в стране. Никакой внутрипартийной элитарности. Рискованно, но последовательно партия реализует линию прозрачности и открытости. Это, безусловно, работает на интерес общества и доверие», — подчеркнул Кутилов.

Ранее партия «Единая Россия» завершила прием заявок на участие в предварительном голосовании, по результатам которого будут отобраны кандидаты в депутаты Государственной Думы. Итоги регистрации кандидатов указывают на обновление и омоложение состава будущей фракции. Большинство выдвинувшихся на предварительное голосование (51,2%) — беспартийные, средний возраст — 41 год, а каждый третий участник праймериз моложе 35 лет.