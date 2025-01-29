Эксперты Татарстана поддержали запрет на продажу детям газовых зажигалок

Государственная Дума приняла, а Совет Федерации одобрил законопроект о введении административной ответственности за продажу несовершеннолетним потенциально опасных газосодержащих товаров бытового назначения. Новеллу, которая вступит в силу с 1 марта, на площадке Экспертного клуба прокомментировали представители Татарстана.

Депутат Госдумы РФ от РТ Татьяна Ларионова напомнила, что из официальных данных следует — «более 800 детей уже лишились жизни из-за вдыхания паров бутана».

«В результате проверок выявлено, что 43% никотинсодержащей продукции находилось в продаже с несоблюдением требований маркировки. Также были зафиксирована реализация вблизи образовательных учреждений. Составлено свыше 6 тысяч протоколов об административных правонарушениях», — добавила парламентарий.

В связи с этим Татьяна Ларионова выразила уверенность в необходимости более жесткого регулирования этой сферы. «Теперь законом предполагается введение специальных этикеток, на которых будет указано требование о [запрете] продажи опасных газосодержащих товаров. А за нарушение предусматривается наказание в виде штрафов: до 60 и до 600 тыс. рублей. Надеюсь, что данным законом будут спасены сотни и тысячи детей», — заключила она.

Член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова в свою очередь выразила уверенность, что сделан еще один важный шаг по защите детей от потенциально опасных товаров, в этот раз — содержащих сжиженные углеводородные газы. «Принятый законопроект о введении административной ответственности за продажу таких товаров несовершеннолетним — это не просто мера, а необходимость, учитывая тревожные статистические данные», — убеждена она.

Павлова также обратила внимание на ситуацию не только с газосодержащими бытовыми предметами, но и с вейпами. По ее словам, более 68% жидкостей для вейпов и одноразовых электронных сигарет производятся нелегально. «В этих продуктах можно найти не только никотин, но и канцерогены, альдегиды, металлы и даже наркотики. За последнее десятилетие количество подростков, использующих эти опасные вещества, увеличилось в десять раз, несмотря на существующие запреты на продажу табачной продукции несовершеннолетним. С введением новых серьезных штрафов мы делаем шаг к более строгому контролю за продажей таких товаров», — заявила она.

По мнению Павловой, следует не только на законодательном уровне защищать детей, но и проводить комплексные мероприятия по предупреждению употребления газов среди несовершеннолетних. «Это включает в себя информационно-просветительские программы в школах и активное сотрудничество с правоохранительными органами. Важно, чтобы в обществе, среди родителей и самих подростков, формировалась идеология ценности человеческой жизни. Если дети с раннего возраста будут осознавать, что жизнь — это самое ценное, мы сможем снизить влияние деструктивных факторов», — полагает общественница.

В связи с этим она отметила, что газ в зажигалках и баллончиках может представлять потенциальную угрозу здоровью и жизни детей. Летальный исход может наступить в результате гипоксии головного мозга. Но даже если этого не происходит, гипоксия приводит к необратимым последствиям для умственных способностей.

«Этот закон — это не просто набор правил, это защита здоровья целого поколения и будущих поколений. Мы должны продолжать работать над полным списком продукции, подлежащей запрету, и обеспечивать строгий контроль за соблюдением этих норм», — подытожила Ольга Павлова.

Председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин проявил солидарность с другими экспертами, связанными с Татарстаном.

«Забота о детях — это комплексная, в том числе и законотворческая деятельность, направленная в особенности на сохранение их здоровья. Эта работа проводится системно, и закон о введении административной ответственности за несоблюдение ограничения на продажу несовершеннолетним потенциально опасных товаров бытового назначения, содержащих сжиженные углеводородные газы, является логичным продолжением данной деятельности», — уверен депутат.

«Нередко дети пытаются использовать эти баллончики для ингаляции — токсикомании, что является крайне опасным и может вызвать не только аритмию и другие проблемы со здоровьем, но также привести к остановке сердца и даже к летальному исходу. Представьте только: в результате отравления газосодержащей продукцией с 2016 года по 2023 год погибли 817 несовершеннолетних, а пострадали 844! Дети — наше будущее, и мы обязаны их защищать», — объяснил актуальность новеллы депутат.

«Поэтому теперь при продаже таких товаров продавец будет обязан потребовать у покупателя документ, позволяющий установить возраст <...>. Органы государственной власти РФ должны будут принимать меры по защите детей от рекламы такой продукции. Если же продавец нарушает закон, то будет обязан заплатить достаточно крупный штраф. Считаю, что в наших силах — быть ответственными, бдительными и при наличии факта нарушения закона сообщать в профильные органы», — резюмировал Максим Топилин.

Заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин счел закон о введении штрафов за продажу детям потенциально опасной газосодержащей продукции следующим шагом после запрета продажи вейпов несовершеннолетним.

«Сниффинг, то есть вдыхание сжиженного газа, успел стать довольно популярной вредной привычкой подростков. Это явление распространено среди несовершеннолетних в возрасте от 10 до 15 лет. Ранний возраст начала сниффинга — 6–9 лет. Пытаясь поймать кайф, несовершеннолетние нюхают газ из баллончиков для заправки зажигалок, туристских газовых плит и из самих зажигалок. И это развлечение далеко не безобидно. Сжиженные газы при вдыхании могут вызвать аритмию и остановку сердца, а это с высокой вероятностью приводит к летальному исходу», — констатировал кандидат экономических наук, упомянув печальную статистику, согласно которой за несколько лет погибли свыше 800 детей.

«Что происходит с людьми, которые продают детям эту продукцию, какими мотивами они могут руководствоваться? Сам факт введения реальной ответственности должен удержать недобросовестных продавцов от продажи несовершеннолетним запрещенных товаров. Конечно, всегда останутся те, кто будет пытаться преступить закон. Но, на мой взгляд, под угрозой вполне конкретных и немаленьких штрафов их количество как минимум резко снизится», — убежден общественник.

«Закон о запрете продажи детям опасных газосодержащих товаров приняли еще в ноябре 2024 года, решение вступит в силу с 1 марта. Радует, что под запретом окажется и продажа энергетиков несовершеннолетним. Необходимо сделать всё, чтобы дети росли здоровыми, а также спасти и уберечь их от возможных опасностей», — выразил уверенность Гафиятуллин.