Эксперты Татарстана оценили ход избирательной кампании и запросы избирателей

Социальные вопросы, работа с избирателями и участие сторонников партий в голосовании стали темами обсуждения на площадке «Экспертного клуба». Представители научного сообщества и общественных палат Татарстана рассказали об особенностях текущей избирательной кампании.

По мнению члена Общественной палаты РФ от Татарстана Ольги Павловой, избиратели оценивают не только предложения партий, но и результаты их предыдущей работы, а также возможность выполнить обещания в нынешних экономических и социальных условиях.

«У каждой парламентской партии есть свой электорат и свои сильные темы: социальная справедливость, уровень доходов, миграционная политика, развитие регионов, запрос молодого городского избирателя. Это нормальная политическая конкуренция. Но в конечном счете избирателю важно понимать не только что ему предлагают, но и за счет каких ресурсов, в какие сроки и кто будет отвечать за результат», – отметила Павлова.

Говоря о Татарстане, она выделила среди значимых для жителей тем рабочие места, промышленность, поддержку семей и участников СВО, образование, медицину, спорт и благоустройство. По ее мнению, при общении с избирателями кандидатам важно обсуждать конкретные проблемы и объяснять, как их можно решить.

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков связал особенности нынешней кампании с международной обстановкой и противостоянием России и Запада. При этом, по его оценке, граждан продолжают волновать рост розничных цен, жилищный вопрос, повышение пенсий, трудовая миграция и демографическая ситуация. В Татарстане кампания, как отметил эксперт, проходит без больших неожиданностей.

Доцент КФУ, заместитель председателя комиссии по правовым вопросам и общественному контролю Общественной палаты РТ Евгения Храмова охарактеризовала активность политических партий как умеренную. По ее наблюдению, медиа стремятся сделать кампанию более острой с помощью дебатов и диалога кандидатов с избирателями. Сами граждане, считает она, больше ориентируются на вопросы, близкие им и их семьям.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета РТ Игорь Бикеев обратил внимание на характер взаимодействия политических сил.

«Приятно, что политическая борьба не носила ожесточенный характер и была цивилизованной», – сказал он.

Одной из основных задач партий перед голосованием Бикеев назвал привлечение сторонников на избирательные участки. От того, насколько успешно они справятся с этой работой, по его мнению, будет зависеть явка.

Выборы депутатов Государственной Думы ФС РФ IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года. Парламент будет сформирован по смешанной системе: из 450 мандатов одна половина (225 мест) распределится по федеральным партийным спискам, вторая – по одномандатным избирательным округам.

К участию в избирательной кампании допущено десять официально зарегистрированных политических партий: «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия – За правду», «Новые люди», Партия пенсионеров, «Коммунисты России», «Зеленые», Партия прямой демократии и «Родина».