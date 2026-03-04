Эксперты Татарстана оценили финансирование нацпроекта «Молодежь и дети»

На реализацию национального проекта «Молодежь и дети» в 2026 году Татарстан направит более 7,5 млрд рублей. Средства пойдут на капитальный ремонт 38 образовательных учреждений и одного молодежного центра, оснащение школ оборудованием для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд», а также на поддержку педагогов и развитие молодежной политики, сообщает Экспертный клуб.

Председатель Молодежного парламента РТ Дамир Нургалиев назвал выделение средств стратегически важным решением, формирующим основу для устойчивого развития республики. По его словам, это не просто инвестиции в инфраструктуру, а вклад в человеческий капитал. Особое значение, отметил он, имеет оснащение кабинетов для предметов «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд» — это формирует практические навыки и ответственность молодежи. Поддержка педагогов, включая выплаты за классное руководство и стимулы для учителей на селе, укрепляет кадровый потенциал.

Эксперт также обратил внимание на запуск цифрового сервиса «Навигатор возможностей» на платформе «Госуслуги», который агрегирует меры поддержки для молодежи от 14 до 35 лет. По его мнению, такие решения формируют новую культуру взаимодействия государства и молодого поколения.

Помощник Раиса РТ, председатель совета регионального отделения «Движения первых» Тимур Сулейманов подчеркнул, что Татарстан признан лидером по созданию возможностей для самореализации молодежи. В каждом районе работают спортивные и культурные объекты, клубы и центры. Нацпроект предусматривает не только обновление инфраструктуры, но и развитие содержательных программ. В пример он привел конкурс грантов Раиса РТ, где поддержку получили 138 детских инициатив, и проект «Блоги на родных языках», помогающий подросткам осваивать современные медиа.

Член Общественной палаты РФ от Татарстана Ольга Павлова отметила, что для республики эти решения означают качество повседневной жизни. Ремонт школ и оснащение кабинетов создают условия, в которых детям хочется учиться, а учителям – работать. Она также подчеркнула важность поддержки добровольчества и сервиса «Навигатор возможностей», который собирает все меры поддержки в одном месте. По ее словам, эффективность программ должна измеряться не освоенными средствами, а тем, есть ли у выпускника желание остаться в своем районе.

Директор лицея ГАОУ «Лицей Иннополис» Арман Костанян назвал инвестиции в образование и поддержку педагогов стратегически верным решением. Он акцентировал внимание на необходимости системной и адресной реализации всех инициатив.