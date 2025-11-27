Эксперты Татарстана обсудили влияние искусственного интеллекта на экономику и общество

Цифровая трансформация становится стержневым элементом развития современной России. Технологии меняют привычные процессы – от сфер промышленности и госуправления до повседневной жизни граждан.

Особое значение приобретает внедрение решений на основе искусственного интеллекта, который позволяет повышать эффективность, освобождает людей от рутинных операций и обеспечивает качественно новый уровень управления и производства.

Эксперты Республики Татарстан на площадке «Экспертного клуба» обсудили влияние искусственного интеллекта на отечественную экономику, его роль в различных сферах жизни и успешные региональные практики.

Депутат Государственной Думы ФС РФ Айдар Метшин отметил, что искусственный интеллект не обладает сознанием, самосознанием или эмоциями в человеческом смысле, но он способен имитировать интеллектуальное поведение для достижения конкретных целей и быть полезным для людей, при вдумчивом его использовании.

Он подчеркнул, что Татарстан является одним из лидеров в использовании ИИ, напомнив о запуске республиканской системы «Госпромт», а также значительных образовательных и научных инициативах в сфере ИИ.

«Этот важный высокотехнологичный инструмент не может работать без участия человека, но он все очевиднее становится эффективным помощником для решения задач человека», – уверен он.

Руководитель исследовательского агентства Антон Глухов обратил внимание на то, что общество переживает «бум» внедрения нейросетевых алгоритмов. Он отметил, что ИИ стал инструментом, который одновременно может приносить пользу и создавать риски.

«В нем (в мире – прим. ред.) стало больше упрощений и меньше надежности… Еще чуть-чуть и доверять будет нечему», – отметил эксперт, добавив, что впереди стоят важные вопросы о способности ИИ создавать по-настоящему новое, а не лишь перерабатывать существующий опыт.

Председатель общественной организации «Казанский центр «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева подчеркнула, что массовый восторг от ИИ сменился более критичным отношением.

«ИИ привирает, тяжело понимает задачу и в массовом применении дает очень поверхностное решение», – отметила она. По ее словам, крайне важно выстроить безопасные границы взаимодействия детей и ИИ, чтобы нейросети не заменяли учителя или психолога и не подменяли интеллектуальную деятельность школьников.

Кандидат технических наук Алексей Лопатин отметил, что ИИ не следует идеализировать. Он рассказал о рисках в ИТ-отрасли, где нейросети уже вытесняют молодых специалистов, что угрожает формированию будущих кадров.

Особое внимание он уделил проблемам образования: «Молодежь получает информацию уже в обработанном и разжеванном алгоритмами ИИ виде. Следовательно, у ребят не формируется собственного мнения».

Лопатин назвал ИИ модным трендом, о котором все говорят, но только немногие знают, где действительно он может быть применен с пользой.

Директор АНО «Волжско-Камский экологический центр» Рустем Камалов отметил, что Татарстан выстраивает комплексный механизм развития ИИ и инфраструктуры цифровой трансформации. Он рассказал о планах по увеличению числа IT-парков, внедрению ИИ в образовательные и промышленные проекты, а также о разработке уникальных решений, в частности русско-татарского переводчика Tatsoft.

По его словам, искусственный интеллект является ключевой сквозной технологией нового технологического уклада.

«Этот комплекс технологий кардинально изменит производительность труда и качество создаваемой продукции, включая научные разработки», – уверен Камалов.

Директор Лицея Иннополис Арман Костанян подчеркнул, что ИИ уже стал важным фактором развития экономики и новых управленческих подходов. Он отметил, что Татарстан демонстрирует успешные примеры внедрения ИИ в промышленности, городском управлении и образовании.

«Стране нужны решения, опирающиеся на наш язык, культуру, образовательные стандарты», – заявил эксперт, акцентировав внимание на важности подготовки собственных кадров. По его словам, школьники уже сегодня создают собственные проекты на базе ИИ, что формирует фундамент технологического суверенитета.

Член Общественной Палаты РФ от РТ, советник Председателя ОГО ФСО «Динамо» РТ, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила, что ИИ стал полноценным инструментом экономического развития в России.

«ИИ снимает с бизнеса и учреждений рутинные операции, минимизирует ошибки, повышает точность планирования и выводит производительность труда на новый уровень», – подчеркнула она.

Павлова также поддержала курс на развитие суверенных технологий, отметив, что национальные ИИ-модели – это вопрос не только технологии, но и смысловой независимости. Она подчеркнула значимость ИИ в повышении качества жизни граждан и уже реализуемые региональные практики: от медицины и ЖКХ до образования.