Эксперты Татарстана обсудили, как спорт укрепляет имидж России и сплоченность общества

Спорт в России — это не просто соревнования, а важный элемент национальной идентичности и международной «мягкой силы». Несмотря на внешние ограничения, страна укрепляет спортивную дипломатию, инвестирует в инфраструктуру и массовый спорт, используя его как ресурс для оздоровления общества и повышения международного авторитета.

Эти и другие вопросы стали темой обсуждения экспертов Татарстана на площадке Экспертного клуба.

Член Общественной Палаты РФ от Республики Татарстан Ольга Павлова отметила, что Россия сохраняет статус спортивной державы, развивая новые форматы соревнований и активно поддерживая адаптивный и массовый спорт. Особое внимание она уделила Казани как центру инновационных инициатив, включая Игры БРИКС, Игры будущего и Кубок Раиса РТ для ветеранов СВО. По её словам, спорт становится важным инструментом интеграции, социализации и формирования позитивного образа страны. Татарстан, как подчеркнула Павлова, показывает пример, достойный распространения в других регионах.

Депутат Казанской городской Думы Марсель Шарапов подчеркнул, что спорт в России — это не только соревнования, но и эффективный инструмент формирования позитивного международного имиджа страны. Победы российских спортсменов вызывают гордость у граждан и укрепляют позиции России в глазах зарубежных партнёров.

На примере Татарстана он отметил, как крупные международные турниры — Универсиада, чемпионаты мира и Игры БРИКС — усилили интерес к спорту и способствовали развитию инфраструктуры. Сегодня в регионе продолжается активное строительство стадионов, спортплощадок, бассейнов и тренажёрных залов, при этом большое внимание уделяется массовому спорту — проводятся фестивали, бесплатные тренировки, реализуются программы подготовки тренеров и волонтёров.

По мнению эксперта, для дальнейшего вовлечения россиян в спорт необходимо расширять финансирование, разрабатывать доступные программы для всех возрастов, активнее использовать медиа и школьное образование. Только системный подход позволит сделать спорт частью повседневной жизни и важным ресурсом международной спортивной дипломатии.

Кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин отметил, что спорт — это мощный инструмент формирования позитивного образа России в мире. По его словам, успешное проведение крупных международных соревнований демонстрирует высокий организационный уровень, гостеприимство, культурное богатство и инфраструктурную зрелость страны. Татарстан в этом отношении служит ярким примером.

Гафиятуллин подчеркнул, что такие события помогают разрушать стереотипы, показывая миру многообразие и развитие российских регионов. Церемонии открытия и закрытия спортивных мероприятий становятся площадкой для представления российской истории, традиций и достижений через искусство и культуру, формируя образ сильной и сплочённой нации.

Он также отметил, что спорт внутри страны объединяет людей, усиливает чувство общности и доверия. Поддержка массового спорта, доступность секций, пропаганда ЗОЖ и развитие инфраструктуры создают образ государства, заботящегося о своих гражданах. По мнению эксперта, при честной и последовательной политике спорт способен стать ключевым элементом мягкой силы России.

Член Комитета Государственной Думы по защите конкуренции Айдар Метшин подчеркнул, что несмотря на международные сложности, спортивная дипломатия остаётся важнейшей частью внешнеполитической повестки, в которой Россия и Татарстан продолжают играть значимую роль. Крупные международные турниры, такие как Универсиада-2013, ЧМ по водным видам спорта-2015, Игры БРИКС и другие события, становятся не только имиджевыми проектами, но и «точкой входа» для иностранных партнёров.

По словам Метшина, качественная организация соревнований, высокий уровень безопасности и партнёрское отношение усиливают доверие к России. При этом имена российских спортсменов продолжают быть узнаваемыми во всём мире, несмотря на ограничения, что также формирует положительный образ страны.

Он отметил, что спортивные события вдохновляют россиян, особенно молодёжь, вовлекаться в массовый спорт — например, после крупных турниров растёт интерес к плаванию и футболу. Таким образом, спортивная дипломатия помогает не только укреплять международные связи, но и развивать здоровый образ жизни и массовый спорт внутри страны.