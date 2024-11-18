Эксперты Татарстана о Трампе: Перспективы сотрудничества остаются неоднозначными

Публичные эксперты оценили перспективы улучшения российско-американских отношений после избрания 47-м Президентом Соединенных Штатов Дональда Трампа. Их мнения размещены на площадке Экспертного клуба.

«Возвращение Дональда Трампа в Белый дом открывает, бесспорно, новый этап в российско-американских отношениях, которые сегодня находятся в самой низкой точке за всю историю. Перспективы сотрудничества однако остаются неоднозначными», — констатировала член Общественной палаты России от Татарстана Ольга Павлова.

По мнению заслуженного тренера РФ, полная отмена санкций маловероятна, так как мирный план Трампа направлен лишь на заморозку вооруженного противостояния на Украине, но «частичная либерализация санкционного режима возможна». Ключевыми моментами, уверена она, могут стать возобновление прямых авиарейсов в Россию и разблокирование европейского воздушного пространства для российских самолетов, а также смягчение ограничений по использованию платежной системы SWIFT.

«Но оптимизм следует сдерживать. Трамп — опытный политик, дважды занимавший президентский пост, искусно манипулирующий механизмами американской власти. Его действия будут определяться прежде всего интересами американского государства», — подчеркнула Павлова.

Вместе с тем она выразила надежду, что США при Трампе могут признать концепцию многополярного мира, что может привести к большему прагматизму в отношениях Штатов с Россией, Китаем и другими глобальными игроками.

«Завышенные ожидания от президентства Трампа выгодны как противникам, так и сторонникам сближения России и США. Первые надеются на невыполнение Трампом своих обещаний, вторые — на реальные изменения в американской политике. Главное для России — сохранять бдительность, не поддаваться на провокации и действовать, руководствуясь исключительно национальными интересами, будучи готовыми к различным сценариям», — убеждена член Общественной палаты РФ.

Политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов оказался настроен более пессимистично.

«Мы уже видели Трампа Президентом [США]. С тех пор ничего не изменилось. Ничего хорошего от президентства Трампа России ждать точно не стоит. Трамп — политик, одержимый идеей величия США. Ему глубоко противна сама мысль о многополярности мира. Весь контекст украинского конфликта — это предвыборная демонстрация лидерских качеств и ресурсов», — объяснил специалист свою позицию.

По оценке политтехнолога, миротворческих гуманистических ценностей будущая администрация Трампа не несет, а «хочет оставаться над схваткой, лидируя, подчиняя, манипулируя в свою пользу».

Отдельно Кутилов упомянул враждебное отношение Трампа к Ирану. Он допустил, что американо-иранское противостояние «с высокой вероятностью может превратиться в горячую войну», в результате чего Россия снова окажется «по другую сторону баррикад для США».

Еще один татарстанский эксперт, Евгения Храмова, напомнила, что в странах с устоявшейся двухпартийной системой не стоит ожидать серьезных изменений при смене лидера на представителя другой партии. К тому же, по ее словам, стратегия национальной безопасности США пока остается неизменной и кардинальным образом не меняется с годами в идеологическом плане. Соответственно, потепления отношений между Штатами и Россией ожидать не приходится.

«Завышены ожидания от президентства Трампа у всех сторон: и противников, и сочувствующих. Однако поведение его на посту Президента США вполне предсказуемо: он будет действовать в соответствии с интересами бизнеса и национальной безопасности страны. Как показало первое президентство этого человека: не всегда стоит верить обещаниям бизнесмена с великолепными актерскими способностями», — добавила Храмова.

Председатель Комитета Государственной Думы по контролю Олег Морозов оказался более оптимистичен относительно перспектив улучшения отношений между РФ и США.

«Трамп как огромный паровоз вез за собой победу. Сказать, как он поведет себя во многих ключевых вопросах, мы пока не можем. Его непредсказуемость — это шанс на то, что многое может поменяться, в том числе и в глобальном миропонимании», — уверен парламентарий.

«Надо четко принять то, что к власти в США пришел серьезный тяжеловес. Трамп может наделать как много бед в силу своей масштабности, так и вполне возможны с его стороны решения, которые составят основу позитивных процессов в мире. Это как лекарство. Правильно пьешь — выздоровел. Неправильно — отправился на тот свет. Трамп — пока такое непонятное политическое лекарство. Подождем», — посоветовал он.

Вместе с тем Морозов выразил уверенность, что для Трампа Украина «станет разменной монетой в геополитических решениях».

Заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ Андрей Большаков предпочел продемонстрировать пессимизм. «В 2016 году я уже высказывался на эту тему. Трамп не несет России ничего хорошего. Интересы различны, и политика Трампа будет соответствующей. Трамп ввел масштабные санкции против РФ. Отношения между странами не улучшились, а ухудшились», — напомнил он.

«Общественное мнение россиян всегда благоволило Трампу <...>. Сейчас Трамп стал опытнее, за ним большая часть республиканцев, в его команде хорошие и профессиональные технологи, журналисты, менеджеры, чиновники. В некоторых вопросах позиции РФ и США могут совпасть: помощь Украине должна быть ограничена или прекращена вовсе. США при Трампе будут видеть основным соперником Китай. России это выгодно», — предположил эксперт.

«Но Трамп — националист, он будет искать выгоду для США. Поэтому противоречия между США и Россией будут продолжаться по ряду вопросов. Россия теперь на стороне стран глобального Юга. Это страны, живущие по другим канонам и принципам. Назад в коллективный Запад Россия уже не перейдет. Не позволяют тенденции ее развития и война с Западом», — заметил Большаков.

В результате, по мнению эксперта, Россия и США могут установить более прагматичные отношения между собой, перестать полемизировать по идеологическим вопросам, договориться по Украине и заключить сделку по безопасности в глобальном масштабе. «Но союзниками данные страны не станут, будут иметь разные позиции по развитию мирового порядка, конфликтам и международной региональной безопасности», — выразил уверенность он.

Политолог Зоя Силаева полагает, что принципиальных изменений в американо-российских отношениях после избрания Дональда Трампа не предвидится. Вместе с тем она сослалась на выступления Президента РФ Владимира Путина, который не раз утверждал, что Россия открыта для диалога на основе международного права.

«Как мы видим по внешней политике США, им сложно отказаться от своей гегемонии, они привыкли всегда всё держать под своим контролем и не терпят конкурентов. А Россия открыто выступает за продвижение и укрепление многополярности в мировой политике. Поднимаются новые державы, которые объединяются вокруг России», — убеждена Силаева.

«Народы четче и яснее осознают свои интересы, свою самоценность, самобытность и идентичность, всё тверже настаивают на достижении целей развития и справедливости. Это мы видели в заявлениях, сделанных в ходе саммита БРИКС в Казани», — добавила политолог.

«Не стоит испытывать иллюзии и ждать потепления в отношениях. Необходимо рационально подходить к анализу их (Соединенных Штатов — прим. Т-и) действий. Последние 30 лет США играют не по правилам, их политика явно демонстрирует, что США доверять нельзя», — подчеркнула она.

«В глобальном социально-политическом дискурсе США по-прежнему рассматривают Россию и ее внешнюю политику как угрозу своим интересам, используют исключительно черно-белые тона в идеологизированной интерпретации сложных международных реалий, поэтому в среднесрочной перспективе они не оставят попыток нанести нашей стране стратегическое поражение», — подытожила Силаева.