Эксперты Татарстана назвали ключевые вызовы для нового состава ЦИК России

На этой неделе к работе приступил девятый состав Центральной избирательной комиссии России. В него вошли новые члены: выпускник программы «Время героев», Герой России Анатолий Сысоев, член Общественной палаты РФ и бывший руководитель движения «Корпус «За чистые выборы» Алена Булгакова, а также депутат Госдумы Василина Кулиева.

На первом организационном заседании комиссии Эллу Памфилову избрали председателем в третий раз – впервые в истории страны. Новый состав ЦИК сформирован на пять лет и будет проводить выборы депутатов Госдумы в 2026 году и президентские выборы в 2030 году.

Полномочия предыдущего состава комиссии, назначенного в марте 2021 года, завершились в этом году. Заседание нового состава прошло 30 марта 2026 года. Председателя избрали тайным голосованием.

ЦИК включает 15 членов: пятерых назначает президент, пятерых – Совет Федерации, еще пятерых – Государственная Дума. Комитет Госдумы по контролю единогласно поддержал предложенные фракциями кандидатуры. При назначении новых членов был достигнут полный политический консенсус.

Председатель комитета Госдумы по контролю Олег Морозов отметил, что таким голосованием обеспечены преемственность и обновление состава комиссии. По его словам, ключевая задача ЦИК – поддерживать высокий уровень доверия граждан к власти по итогам избирательных кампаний.

Он также подчеркнул, что Госдума рассматривает деятельность комиссии как важнейший фактор развития политической системы страны.

Первый проректор Казанского инновационного университета, депутат Госсовета Татарстана Игорь Бикеев считает, что включение в состав ЦИК выпускника программы «Время героев» носит символический характер и отражает высокий уровень требований к избирательной системе. Он отметил, что участие Героя России, проявившего себя на службе стране, может усилить доверие общества к институту выборов.

Говоря о вызовах, Бикеев указал на сохраняющиеся угрозы безопасности, включая возможные террористические риски и цифровые атаки. По его мнению, система уже готовится к таким вызовам: повышается уровень защищенности и технологической оснащенности.

Он подчеркнул, что дальнейшее развитие требует расширения форматов взаимодействия с избирателями – как очных, так и цифровых, включая видеоконференции, телемосты и другие современные каналы коммуникации.

Заведующий кафедрой международных отношений КФУ Андрей Большаков отметил, что новому составу ЦИК предстоит работать в сложный период. В числе ключевых задач он назвал проведение выборов 2026 и 2030 годов на фоне напряженной международной обстановки и внутренних вызовов. По его словам, комиссия должна обеспечить преемственность власти и защиту национальных интересов.

Он также обратил внимание на возможное давление на ЦИК со стороны зарубежных структур и информационные атаки. При этом, по его оценке, российская избирательная система за последние годы значительно продвинулась в технологическом развитии и стала более эффективной.

Вместе с тем он считает необходимым дальнейшее совершенствование, включая расширение практики предварительного голосования и адаптацию системы к запросам молодежи и развитию новых технологий.

Член Общественной палаты РФ, советник Председателя «Динамо» Республики Татарстан, доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что обновление состава комиссии отражает системную работу по укреплению избирательной модели.

По ее мнению, включение участников программы «Время героев» усиливает институциональное доверие, поскольку такие специалисты проходят серьезную подготовку и обладают высоким уровнем ответственности.

Она отметила, что новый состав ЦИК будет работать в условиях внешнего давления и активной цифровизации избирательных процессов. Это требует повышенного внимания к защите данных, прозрачности процедур и верификации результатов. Также, по ее словам, меняется поведение избирателей: молодая аудитория ориентируется на цифровые сервисы, при этом сохраняется запрос на понятность и честность процедур.

Павлова считает, что дальнейшее развитие системы должно включать расширение разъяснительной работы по цифровым инструментам, усиление обратной связи с гражданами и повышение прозрачности всех этапов выборов – от регистрации кандидатов до подведения итогов. В этих условиях избирательная система, по ее оценке, становится ключевым институтом доверия, от которого зависит устойчивость политической системы в целом.