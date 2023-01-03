Эксперты Татарстана назвали главным событием 2022 года присоединение к РФ новых регионов

Вхождение в состав России новых территорий изменило экономический и политический ландшафт всего мира, считает политтехнолог, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов. «Безусловно и СВО и последующие проекты по восстановлению мирной жизни лягут тяжелым экономическим бременем на страну. Но есть историческая миссия и результаты можно будет оценить только спустя годы, далеко за горизонтом происходящих событий», – добавил он на площадке экспертного клуба.

Принятие решения о ратификации договоров о присоединении к России новых регионов – это единственный путь защитить людей и предотвратить гуманитарную катастрофу, считает кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. «Ратификация соглашений защищает наших близких людей и друзей от геноцида, который Украина развязала против этих регионов. <…> В данный момент Россия в первую очередь озабочена обеспечением безопасности населения в независимых республиках», – заявил он, добавив, что с 2014 года, с возвращения Крыма, начался процесс восстановления территориальной целостности России.

Новые территории заселены преимущественно русскими, восточными украинцами, белорусами, татарами, которые составляют большинство населения в самой России, отмечает завкафедрой конфликтологии Института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Андрей Большаков. По его мнению, в этом году Россия «должна отбить» новые территории Украины – прежде всего, сегменты уже вошедших в состав РФ регионов. «Азовское море стало теперь внутренним российским, Крым получает воду из соседних территорий, есть сухопутная связь Крыма и Херсона. Это очень важно для восстановления нормальной, мирной жизни на четырех новых территориях РФ, развития их промышленного и энергетического потенциала, использования потенциала земель Новороссии для укрепления российского сельского хозяйства», – убежден Большаков.

Напомним, 30 сентября в Кремле по итогам проведенных референдумов были подписаны договоры о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. В церемонии приняли участие Президент Владимир Путин и главы новых субъектов.