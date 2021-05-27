Эксперты Татарстана: детский туристический кешбек поможет восстановлению туротрасли

Программа поддержки семей с детьми «Детский туристический кешбек» поможет восстановлению туристической отрасли, пострадавшей во время пандемии коронавируса. Такое мнение выразил заместитель председателя Общественной палаты РТ Мунир Гафиятуллин на площадке Экспертного клуба.

«Уверен, эта программа поможет восстановить сегмент детского отдыха, который особенно сильно пострадал в период пандемии, но считаю, было бы еще лучше, если программу распространить и на стоимость дороги до места отдыха. Путевка не всегда включает переезд к месту отдыха, а для жителей Сибири, Урала, Дальнего Востока это серьезное вложение», — обратил внимание Гафиятуллин.

Исполнительный директор Казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева отметила, что детский туристический кешбек — это значительная поддержка родителей.

«В век гаджетов и интернета детских лагерь отдыха — это один из самых эффективных инструментов организации ребенку полноценного отдыха, который будет состоять и из качественного питания, и качественного общения. Оставшиеся без организованного отдыха дети имеют высокий риск „застрять в тиктоке“ на все каникулы», — поделилась опасением Бикчентаева.

Программа детского туристического кешбэка расширяет возможности россиян в сфере внутреннего туризма, способствует познанию природно-климатической, межнациональной и межрелигиозной специфики регионов России, считает советник ректора КИУ по стратегическим инициативам, профессор Олег Агапов.

«В России необходимо создавать экономику впечатлений, где туризм может стать драйвером не только социально-экономического развития, но „мягкой“ силой при формировании общероссийской гражданской идентичности», — подчеркнул профессор.

Во время послания Федеральному собранию Владимир Путин предложил реализовать программу поддержки студенческого и школьного туризма, включающую компенсацию затрат на приобретение турпутевок по России.

Программа детского туристического кешбэка запущена и продлится до конца лета. Поездку в лагерь необходимо оплатить картой «Мир», зарегистрированной в программе лояльности платежной системы, на карту автоматически будет зачислен возврат половины оплаченной суммы.