Эксперты: «Татарстан вместе с Турцией и Сирией переживает большую и глубокую трагедию»

Любая помощь и поддержка пострадавших от разрушительных землетрясений в Турции и Сирии имеет большое значение, считают татарстанские эксперты. Татарстан оказался в числе первых регионов России, который реальными шагами откликнулся на трагедию. Так, в республике проходит сбор средств и гуманитарной помощи, активно в этой работе принимают участие неравнодушные татарстанцы, напомнила гендиректор АНО «Центр развития туризма РТ», основатель Академии молодежной дипломатии, член правления АНО «Лидеры международного сотрудничества» Дильбар Садыкова.

«Хочется отметить, что эта трагедия сплотила всех неравнодушных: многие подключились к сборам, в своих социальных сетях рассказывают как можно помочь, кто-то стал волонтером, это еще раз доказывает, что чужой беды не бывает», – поделилась она своим мнением на площадке Эеспертного клуба.

Землетрясения разрушили целые города, тысячи домов и зданий уничтожены, констатировал кандидат экономических наук, доцент Мунир Гафиятуллин. «Татарстан вместе с Турцией и Сирией переживает большую и глубокую трагедию. Погибших и раненых очень много», – добавил он.

7 февраля генеральное консульство Турции в Казани объявило сбор гуманитарной помощи для пострадавших, и татарстанцы с гуманитарной помощью появились на пороге здания с самых первых часов объявления о сборе. «Поток неравнодушных жителей не стихает до самого конца рабочего дня Генконсульства. Люди приносят одеяла, пледы, подушки, спальные мешки, обогреватели и палатки. Также оставляют зимнюю одежду для взрослых и детей. Сейчас важна любая помощь», – отметил экономист.

Российские спасатели работают на месте чудовищного по масштабам землетрясения и оказывают всю возможную помощь, напомнил руководитель регионального исполкома Народного фронта в РТ Ринат Фазылов.

«Страна, которая у большинства из нас ассоциируется с радостным отдыхом на солнечных пляжах, богатейшими и близкими нам культурными традициями и безграничным гостеприимством, оказалась в беде, – добавил он. – Теперь к акции помощи может присоединиться каждый из нас. Татарстан оказался в числе первых регионов России, который реальными шагами откликнулся на трагедию в Турции. <…> Уверен, что наша поддержка поможет пострадавшим людям поскорее преодолеть последствия трагедии и вернуться к привычной жизни».

Напомним, землетрясение магнитудой 7,7 (самое сильное в этой местности с 1939 года) случилось ночью 6 февраля, его эпицентр находился в районе турецкого города Газиантепа. Днем произошло новое землетрясение магнитудой около 7,6. За этими подземными толчками последовали сотни афтершоков. По последним данным, в Турции погибли 31 тыс. 643 человека, в Сирии – 3576 человек.