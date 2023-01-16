Эксперты: Татарстан в цифровизации ставит прорывные задачи для себя и для отрасли в целом

Татарстан оказался среди регионов-лидеров по итогам цифровизации малых и средних предприятий в 2022 году, в том числе по количеству субъектов малого и среднего бизнеса, купивших ПО со скидкой 50% и по количеству приобретенного ПО в целом. Эксперты Татарстана называют программу поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса важной и востребованной, отмечая, что она значительно упростить производственные процессы. Своим мнением они поделились на площадке дискуссионного клуба.

«Цифровизация является важнейшим элементом оптимизации бизнес процессов, – отмечает председатель комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимадутдинов. – <…> В Татарстане, как экономически развитом регионе, малый и средний бизнес стремится к расширению своей деятельности, выходу в новые регионы, оптимизации затрат, привлечению лучших кадров. Все эти задачи невозможно решать качественно без программного обеспечения документооборота, управленческого учета, производственных процессов». По мнению Гимаутдинова, процент МСП, внедряющих современные отечественные бизнес-решения по автоматизации, будет и дальше расти.

Татарстан был одним из первых регионов России, где запускался проект по цифровизации малого и среднего бизнеса. Президент республики Рустам Минниханов уделяет огромное внимание внедрению организационно-экономических механизмов по становлению и развитию цифровой экономики в республике, обеспечивающих интеграцию передовых цифровых решений в сфере государственного управления на единую платформу, напомнил председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.

«Слаженная эффективная деятельность региональных органов власти в тесной связке с федеральным центром по созданию цифровой экосистемы обеспечивает успех Татарстана с точки зрения цифрового лидерства», – подчеркнул Морозов. В качестве примера он также привел создание инновационного кластера «Иннополис», перевод всех государственных и муниципальных услуг в электронный вид, проведение высокоскоростного интернета в ряд сел и поселков, цифровая трансформация сферы образования и др.

«Какое бы место Татарстану не отводили эксперты в сфере цифровизации, он все равно будет первым, так как задает планку и формулирует прорывные задачи и для себя, и для отрасли!», – убежден депутат.

Производство программного обеспечения – это не просто импортозамещение, а гарантия безопасности страны, считает генеральный директор ООО «Таймас-групп» Динар Минахметов. «В текущих условиях это наиболее важно и нужно! Надеюсь, что развитие в этом направлении будет максимально плодотворно продолжаться! Радует, что Татарстан принимает в этом участие на первых позициях – это благоприятно скажется на потенциале развития нашего региона!», – отмечает он.