Эксперты: Татарстан – регион с богатыми традициями голосования

Татарстан имеет богатые традиции голосования — этому способствуют высокое качество организации избирательного процесса и прозрачность голосования. Жители республики активно участвуют в процессе и выражают свое волеизъявление. Такое мнение выразили политологи, сообщает Общественная палата РФ.

Первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич назвал Татарстан лидером по обеспечению прозрачности выборов.

«В республике множество позитивных, новаторских практик: например, на участках работают блогеры-наблюдатели, которые абсолютно открыто освещают все происходящее в своих социальных сетях в режиме реального времени, — отметил Малькевич. — Регулярно проводится форум избирателей „Мой голос“, открытый для всех желающих, где глава ЦИК республики вместе с экспертами в режиме онлайн рассказывает в деталях об организации избирательного процесса и отвечает на все вопросы».

По его словам, такая беспрецедентная открытость повышает доверие людей и их активность. Поэтому регион традиционно показывает высокую активность на выборах.

Политтехнолог, соучредитель ассоциации интернет-технологов Владимир Кутилов отметил, что Татарстан имеет богатые традиции голосования.

«Для жителей республики привычно в день голосования собираться с семьями, приходить на участки с детьми и большими компаниями. Выборы для Татарстана — это всегда праздник», — сказал Кутилов.

Он напомнил, что на избирательных участках часто проводятся ярмарки, конкурсы, активности для взрослых и детей.