Эксперты: Татарстан может стать опорой России в достижении технологического суверенитета

Россия должна добиться технологического суверенитета в самое ближайшее время — других вариантов у нее попросту нет. Как добиться этой цели, поставленной Президентом РФ Владимиром Путиным, на кого государству можно положиться в условиях санкций и как привлечь к работе молодежь, рассказали члены Экспертного клуба из Татарстана.

Специалисты полагают — в условиях санкций помочь России могут только дружественные страны и собственные регионы с высоким научно-техническим потенциалом. Также государству важно достичь ранней профориентации молодежи, расширения их представлений о различных профессиях.

Директор Волжско-Камского экологического центра Рустем Камалов отметил, что главной опорой России в достижении технологической независимости должны стать сильные регионы с развитым научно-техническим комплексом. И одним из них может стать Татарстан, обладающий всеми необходимыми компетенциями.

«Республика с высокой концентрацией научно-исследовательских центров, со своей региональной научно-производственной спецификой должна стать опорным научным регионом для отработки модели научно-технологического развития в текущих экономических условиях санкционных ограничений», — подчеркнул эксперт.

К примеру, Стратегию и Госпрограмму научно-технологического развития РТ можно сделать единой базисной платформой для привлечения господдержки: федеральной программы «Приоритет 2030», развития студенческих стартап-студий, научно-образовательных центров, кампусов международных уровней, центра трансфера технологий и других.

Однако быстро добиться технологического суверенитета самостоятельно невозможно, полагает председатель Комиссии по вопросам экономики Общественной палаты РТ Айрат Гимаутдинов. В этом России могут помочь дружественные страны.

«Необходимо правильно выбрать приоритеты, следование которым даст максимальный эффект, закроет первоочередные нужды страны. А в остальном, понимая, что за короткий промежуток времени невозможно объять все сферы, наладить продуктивное сотрудничество с „дружескими“ странами, у каждой из которых тоже есть чему поучиться», — заявил эксперт.

По его мнению, особенно важно двигаться в направлении развития прикладных наук и тех сфер, которые будут востребованы бизнесом, экономикой.

Обеспечить же раннюю профориентацию, полагает представитель Общественной палаты РТ, помогут различные детские центры развития по интересам: робототехники, программирования, моделирования и другие. Также важно обеспечить поддержку их работы, а также поднять авторитет и статус учителя в школе. Необходимо, чтобы педагоги «могли поставить на место» родителей, которые обращаются с ними как «со слугами».