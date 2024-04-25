Эксперты: Стратегия транспортного развития преобразит экономический облик России

Намеченная стратегия транспортного развития России преобразит уже в ближайшей перспективе экономический облик страны и повлияет на ее место в мировой экономической системе. Такое мнение на площадке Экспертного клуба высказал член Комитета ГД по защите конкуренции, член Комиссии по обеспечению жилищных прав граждан Айдар Метшин.

«Транспортная инфраструктура России активно развивается и поддерживается в нормативном состоянии, что является непременным условием связанности территории России, территориальной мобильности, развития внутреннего и внешнего туризма. Открытие платной скоростной автомобильной магистрали Москва — Казань — значимый проект, который соединяет регионы между собой, расширяя возможности в различных направлениях и экономя время на логистику. Планы по соединению современной автомобильной дорогой большого расстояния от Москвы до Владивостока должны сопровождаться и инфраструктурой вдоль всего маршрута, так как, открывая магистраль, мы должны думать и о комфорте участников движения, а это предполагает наличие придорожных современных отелей, заправок и зеленых стоянок, чтобы в комплексе получить тот результат, к которому стремимся», — объяснил эксперт.

Председатель Комитета ГД по контролю Олег Морозов подчеркнул, что сегодня транспортный комплекс России показывает умение решать очень серьезные, глобальные задачи. Именно от показателей развития данной отрасли и модернизации транспортной инфраструктуры зависит жизнеспособность экономики страны в целом, считает парламентарий.

«Каждый вложенный в транспортную отрасль рубль — это аэропорты, новые дороги, транспортная логистика, проектно-сметная документация и так далее», — отметил Морозов.

Он назвал Татарстан одним из лидеров в нашей стране в плане развития транспортной инфраструктуры: в 2023 году открылся новый участок М12 до Казани, продолжается строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на трассе М7 «Волга», региональной автодороги Шали — Бавлы и пр. Морозов также считает, что в части модернизации инфраструктуры нужно повышать долю электротранспорта в регионе и реализовывать программы комплексного развития электрического общественного транспорта в городах РТ.

Завкафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии Института международных отношений КФУ, член Общественной палаты РТ Андрей Большаков отметил, что инфраструктурные преобразования России — это часть ее проектов по модернизации. Из-за большой территории восточная часть России в отличие от западной не может похвастаться такой же развитой транспортной инфраструктурой. БАМ был первой ласточкой в освоении восточной территории страны, а сейчас данный коридор является связующей международной магистралью между Севером и Югом.

«Автомобильные трассы постепенно удлиняются и соединяют запад страны и ее восточную часть (Казань — Екатеринбург, Тюмень). Известно, что железные и автомобильные дороги должны быть доведены до североморского пути, что поможет изменить весь товарооборот в современной России. Важными являются программы по поддержке внутренней авиации, где субсидируются перевозки пассажиров за счет государственных дотаций на часть цены билетов», — перечислил Большаков.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова подчеркнула, что Президент Владимир Путин уделяет особое внимание повышению качества жизни людей во всех регионах страны и одним из долгосрочных перспективных решений в этом направлении является развитие транспортной инфраструктуры.

«Предпринятые меры будут способствовать не только безопасности дорожного движения, но и станут настоящим прорывом в развитии экономики страны. Так, например, дальнейшее развитие БАМа послужит увеличению экспортных возможностей России как важнейшего звена евразийской транспортной системы. В условиях беспрецедентных санкций транспортный коридор „Север — Юг“, соединяющий порты Балтики с Ираном и Индией, станет гарантом стабильного товарооборота между странами — ключевыми партнерами», — сказала эксперт.

Председатель Комитета ГД по экономической политике Максим Топилин также напомнил о том, как важно для экономики страны развитие национальной сети автодорог, и назвал строительство и развитие дорожной сети одной из приоритетных задач и драйверов роста экономики, особенно региональной.

«Логистическая доступность влияет буквально на всё — от инвестиций в экономику и конечной стоимости товара до качества отдыха людей. Поэтому нам просто необходимы новые трассы, такие как М12, которые в разы сократят расстояния и поменяют представление о доступности наших регионов», — подчеркнул Топилин и заметил, что по данному вопросу сегодня ведется большая работа. Он уверен, что со временем даже фраза «отдаленные регионы» для нашей страны станет архаизмом.