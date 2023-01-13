Эксперты допустили возвращение к экспорту электроэнергии из России в ЕС

Несмотря на прекращение поставок электроэнергии в Евросоюз с весны прошлого года, диспетчер российской энергосистемы «Системный оператор» может учесть в программе развития на ближайшую пятилетку объемы экспорта в ЕС. В этом году прогнозируемый объем поставок составляет 6,4 млрд кВт•ч. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Уточняется, что в 2023 году экспорт электроэнергии в Финляндию может составить до 4 млрд кВт•ч, а в страны Балтии (Латвию, Литву и Эстонию) — 2,4 млрд кВт•ч. Всего за рубеж планируется направить до 12,9 млрд кВт•ч, что составит почти 49% от общего объема продаж. Оператор также предположил, что в 2023–2028 годах предполагаемые поставки в Финляндию составят 24 млрд кВт•ч, экспорт в балтийские страны продлится до 2025 года включительно.



Отмечается, что даже без поставок в страны Евросоюза у российских компаний остается еще шесть направлений для экспорта: Грузия, Южная Осетия, Беларусь, Казахстан, Монголия и Китай, куда в этом году поступит только 6,4 млрд кВт•ч. Лидерами по прогнозируемым закупкам являются Китай (4 млрд кВт•ч) и Казахстан (1,25 млрд кВт•ч).

Однако в «Сообществе потребителей энергии», объединяющем промышленность, усомнились в том, что планы по экспорту на ряде направлений удастся воплотить в жизнь. Упоминание европейских стран в прогнозе спроса, по мнению специалистов, повышает цену. Там также предложили перенести «эти риски и финансовое бремя оплаты простоев с потребителей на автора прогнозов — оператора экспортно-импортных поставок». В Агентстве энергетического анализа тоже посчитали, что данный прогноз не отражает реальной политической ситуации в текущих реалиях.