Эксперты: Сплоченность российского общества на фоне СВО – не феномен, а закономерность

Сплоченность российского общества в связи с проведением СВО — это, скорее, не феномен, а закономерность, объясняемая тысячелетней историей нашего государства. Об этом на площадке Экспертного клуба сказал кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин.

Он добавил, что высокий уровень сплочения общества базируется на общественных запросах — защите соотечественников, суверенитета страны, поддержке базовых общенациональных ценностей, справедливый миропорядок и солидарное развитие. Основная идея современной социальной политики России заключается в построении партнерских отношений государства и институтов гражданского общества.

«В последние годы приняты всевозможные государственные программы, стратегии, национальные проекты, которые ввели в зону ответственности за благосостояние человека институты гражданского общества и самого человека. Не последнюю роль в этом вопросе играет и Общественная палата РФ, которая ведет последовательную работу, осознавая свою сопричастность и ответственность», — заявил он.

Доктор философских наук, профессор Олег Агапов отметил, что развитие институтов гражданского общества в нашей стране в начале XXI века связано с обретением новых смыслов, практик, сетей доверия и поддержки.

«В целом геополитическая ситуация начала XXI века позволила всем гражданам России избавиться от „розовых очков“ идеологических постулатов перестройки 1986 — 1991 годов и глобализма 90-х годов ХХ века, пересмотреть наиболее важные концепты, касающиеся понимания российской истории, ее цивилизационной миссии и путей развития», — сказал эксперт.

По его мнению, главное, российское общество осознало свою субъектность, связанную с традициями межнациональных и межрелигиозных отношений, а также с умением устанавливать равные дружеские связи между народами. Агапов резюмировал, что до подлинного духовного преображения России еще далеко.

«Много еще предстоит сделать для обретения цивилизационного реализма, для развития ответственного гражданского сознания, способного не „вестись“ на информационные интервенции сил коллективного Запада. Очень тяжело отказываться от идеологии общества потребления, много еще необходимо сделать для очищения социальных язв России», — подчеркнул Агапов.

Председатель Общественной палаты РТ Зиля Валеева отметила, что сейчас укрепляется российская идентичность нового по качеству и национальному составу гражданского общества. Она подчеркнула, что государству важно не допускать противостояния сограждан и ущемления интересов различных слоев и этнических групп (включая русских и других коренных народов) общества.

«Но хочу отметить: соотечественники, их традиции, языки, культуры, мировоззрения, нравственные ориентиры и социальные стандарты сформировались давно <...> Общественно-политические взгляды и интересы разных социальных групп различны. Сейчас, в кризисном режиме, они приглушены или проявляются слабо. Их объединяют родная земля и Родина. Многое будет зависеть от гарантий этнокультурных, социальных и политических прав, эффективности экономики в последующий период», — констатировал Валеева.