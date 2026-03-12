Эксперты: Создание узбекского Центра исламской цивилизации – ответ на глобальные вызовы

Центр исламской цивилизации был создан в Узбекистане по поручению главы государства Шавката Мирзиёева. О работе организации рассказал ее директор Фирдавс Абдухаликов.

Руководитель центра напомнил, что в январе прошлого, 2025 года Президент Узбекистана посетил организацию и дал ряд рекомендаций и поручений по использованию в экспозициях научно-инновационных проектов, разработанных более чем 2 тыс. узбекских и зарубежных учёных.

Назвав этот визит историческим, Абдулхаликов отметил, что за год здание центра было достроена. К работе по совершенствованию деятельности организации привлекли специалистов и дизайнеров более чем из 40 стран. По его словам, все они были объединены вокруг мегапроекта, созданного по инициативе и благодаря идеям Шавката Мирзиёева.

В сентябре 2025 года Президент Узбекистана, выступая в Организации Объединенных Наций, сообщил о завершении строительства Центра исламской цивилизации в своей стране и его скором открытии. «За прошедшее время внутреннее содержание экспозиций стало еще более насыщенным. Центр превратился в уникальное пространство, находящееся в фокусе внимания мировой общественности. Сегодня гости со всего мира, руководители государств и международных организаций знакомятся с деятельностью центра, его научными проектами, посвященными цивилизациям, личностям и открытиям, и открыто признают его значение», – заметил Абдулхаликов.

Руководитель центра констатировал, что сейчас мир переживает период глубоких цивилизационных трансформаций, технологическое развитие опережает нравственное осмысление, а глобальные кризисы – от геополитических столкновений до утраты культурной идентичности – всё чаще ставят вопрос о способности человечества к диалогу. В условиях, когда религия порой становится инструментом конфликтов, а культура – линией разделения, особенно возрастает потребность в новых платформах, способных вернуть межцивилизационному диалогу его созидательную сущность, убежден он.

«Именно в такой исторический момент в самом сердце Евразии – на земле, где возникали великие цивилизации и империи, где тысячелетиями пересекались торговые пути, религии, научные школы и культуры – появился уникальный Центр исламской цивилизации в Узбекистане. Его создание не является случайностью и не продиктовано сиюминутными соображениями. Это прямое отражение стратегического мировоззрения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева», – акцентировал Абдулхаликов.

Еще в 2017 году, выступая в ООН, лидер Узбекистана обратился к мировому сообществу с призывом восстановить подлинное место исламской цивилизации в мировой истории и напомнил, что в основе ислама лежат просвещение, наука и гуманистические ценности, а противостоять экстремизму и невежеству возможно через знания и культуру.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, посетив строящийся Центр исламской цивилизации, дал высокую международную оценку этой работе. «Ваш Президент Шавкат Мирзиёев – великий и авторитетный лидер, который последовательно продвигает идеи диалога, просвещения и взаимного уважения с высокой трибуны ООН», –подчеркнул он.

По мнению Фирдавса Абдухаликова, эти слова отражают понимание, уже сформировавшееся в мировом сообществе: под руководством Шавката Мирзиёева Узбекистан стал активным участником формирования современной истории.

«Обращение Президента Узбекистана с трибуны ООН стало интеллектуальной и научной основой центра как масштабного архитектурного комплекса и как принципиально новой гуманитарной модели мирового значения. В рамках этой модели ислам представлен через историю великих цивилизаций, в которых происходили научные революции, создавались университеты и академии, библиотеки и лаборатории, формировались основы медицины, философии, искусства и научной мысли», – изложил концепцию работы организации ее руководитель.

Благодаря политической воле лидера Узбекистана идея создания Центра исламской цивилизации была реализована в беспрецедентном формате по масштабу, содержанию и международному значению. Создан уникальный цивилизационный комплекс, объединяющий музей нового поколения, передовую научно-исследовательскую инфраструктуру, современную библиотеку, национальные и международные архивы по истории цивилизаций Центральной Азии, цифровые гуманитарные технологии и широкую сеть глобального научно-культурного сотрудничества, обратил внимание Абдухаликов.

В частности, высокую оценку проекту дал Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. «Это масштабное и уникальное сооружение. Это научный, туристический и этнокультурный проект. Согласен с Президентом Узбекистана: Центр исламской цивилизации может стать общей площадкой для научных исследований в этой важной сфере», –заявил он.

«По мнению мировых экспертов, Центр исламской цивилизации в Узбекистане не является обычным инфраструктурным объектом или символом культурной политики. Это осознанный цивилизационный ответ лидера Узбекистана на современные глобальные вызовы. В истории исламского мира впервые создана столь масштабная постоянная платформа для подлинного диалога цивилизаций. Узбекистан взял на себя историческую и духовную миссию – противостоять искаженным трактовкам ислама и исламской цивилизации не декларациями, а созданием реального интеллектуального пространства мирового уровня», – пояснил Фирдавса Абдухаликов.

На Президента Азербайджана Ильхама Алиева центр также произвел большое впечатление. «Посетив Центр исламской цивилизации, созданный по инициативе Президента Узбекистана, мы вновь убедились в глубокой приверженности руководства страны к сохранению и продвижению богатых культурных и духовных ценностей узбекского народа. В условиях роста исламофобии открытие центра имеет особое значение. Он наглядно демонстрирует, что ислам – это религия созидания, гуманизма, толерантности, дружбы и братства», – сказал он.

По словам директора центра, «эксперты и политики единодушно отмечают, что этот проект стал гуманитарным щитом против радикализма и искаженного образа ислама – щитом, созданным знаниями».

При этом особое значение для деятельности центра имеет возвращение культурного наследия. По поручению Шавката Мирзиёева были созданы специальные государственные и дипломатические механизмы, позволившие наладить системное сотрудничество с крупнейшими аукционными домами мира – Sotheby’s, Christie’s, Bonhams, а также с ведущими музеями и частными коллекционерами. В результате в страну возвращено около двух тысяч редчайших артефактов, включая рукописи Ибн Сины, труды Бируни, миниатюры эпохи Тимуридов и шедевры исламского искусства. Это стало реальным воплощением восстановления цивилизационной памяти Центральной Азии и исторической справедливости.

Президент Парагвая Сантьяго Пенья, ознакомившись с экспозициями, заметил: «Знакомство с Центром исламской цивилизации произвело на меня сильнейшее впечатление. Многие научные и культурные достижения человечества возникли именно здесь. К сожалению, в мире не все знают, что фундаментальные труды по алгебре и медицине появились на этой земле. Этот визит вдохновил меня и укрепил уверенность в огромном потенциале Узбекистана».

По мнению экспертов, добавил руководитель организации, Президент Узбекистана формирует будущее так же последовательно, как восстанавливает прошлое. Поэтому центр изначально создавался как динамично развивающаяся система – международная научная платформа, медиапространство, издательский и образовательный центр.

«Я оказался под таким впечатлением, какого нигде раньше не испытывал. Три тысячи лет истории представлены современно и убедительно. Здесь историю ощущаешь по-настоящему – невозможно остаться равнодушным», –признался после посещения центра Президент Финляндии Александр Стубб.

«Сегодня Центр исламской цивилизации становится интеллектуальным центром современного мира, подобно тому, как в свое время Байт аль-Хикма в Багдаде, Академия Мамуна в Хорезме и медресе Улугбека в Самарканде определяли развитие науки», – убежден Фирдавс Абдухаликов.

Центр – это цивилизационный институт нового типа XXI века. Здесь историческое знание соединяется с цифровыми технологиями, рукописи становятся глобальными цифровыми источниками, музей приобретает черты научной лаборатории, а национальное наследие превращается в основу международного диалога и взаимопонимания. В завершение директор организации процитировал слова Президента Сербии Александра Вучича: «Я нигде не видел подобного центра. Он построен в современном и очень выразительном архитектурном стиле. Я многому научился здесь и обязательно вернусь. Я бы сказал своим согражданам: дорогие друзья, я совершил большую ошибку, что не приехал сюда раньше. Пожалуйста, приезжайте в Узбекистан как можно скорее».