Эксперты: Создание туристического хаба в РТ даст мощный импульс развитию территорий

Создание в Татарстане пяти туристических кластеров «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария» даст мощный импульс развитию территорий. Такое мнение выразили члены Экспертного клуба из РТ.

Они отметили, что развитие новых направлений внутреннего туризма приобретает всё большую актуальность.

«Отрадно, что Татарстан занимает одну из лидирующих позиций не только по объему туристического потока, но и по уровню и темпам развития инфраструктуры туризма», — сказала гендиректор АНО «Центр развития туризма Республики Татарстан» Дильбар Садыкова.

По ее словам, строительство в Лаишевском районе отелей разных категорий, яхтенных марин и пляжного комплекса будет способствовать увеличению продолжительности пребывания путешественников в Татарстане и диверсификации турпотока.

Гендиректор Елабужского государственного музея-заповедника Гульзада Руденко подчеркнула, что регион является прекрасным местом как для проживания, так и для отдыха, в республике активно развивается культурно-познавательный, экологический, сельский, деловой и промышленный туризм.

«Уверена, что преобразования в Лаишевском районе привлекут к нам в республику еще большее количество туристов», — сказала она.

Советник ректора по стратегическим инициативам, доктор философских наук, профессор Олег Агапов заметил, что к работе по развитию турсферы в республике нужно привлекать каждый муниципальный район. По его мнению, пять новых туристических кластеров станут точками роста для экономики Татарстана и России.

Председатель Молодежной ассамблеи народов Татарстана Тимур Кадыров отметил, что туризм в республике с каждым годом развивается все больше. Новый туристический хаб позволит жителям других регионов России и стран ближнего и дальнего зарубежья с комфортом отдохнуть в РТ.

«Не стоит забывать, что планируется не только построить отели, но и дома на воде, яхтенные марины и пляжную зону. Таким образом, нас ожидает полноценный туристический хаб, способный привлечь дополнительные инвестиции в республику и создавать еще более качественные условия для отдыха как для жителей Татарстана, так и для наших гостей», — заявил Тимур Кадыров.

Председатель казанского центра «Достижения молодых» Ляля Бикчентаева подчеркнула, что туристические возможности региона все еще недооценены.

«Только в одном речном туризме на территории Татарстана помимо Казани еще 5-6 интереснейших мест швартовки туристических теплоходов», — отметила эксперт.

По ее мнению, на сегодня недостаточно и инфраструктуры, и менеджмента в семейном автомобильном туризме, в швартовке малых судов, а также в вопросах школьного туризма.

«Такие инвестиции однозначно изменят ситуацию», — резюмировала Бикчентаева.

В рамках подписанного ранее соглашения Татарстан и «Туризм.РФ» совместно планируют развивать пять туристических кластеров — «Соколка», «Свияга», «Камское Устье», «Лаишево» и «Волжская Булгария». На территории 311 гектаров появятся отели разных категорий, дома на воде, яхтенные марины, а также пляжная зона. Мастер-план развития экокурорта в Лаишеве планируется принять во втором квартале 2023 года. Открытие хаба запланировано к 2028 года.