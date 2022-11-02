Эксперты: Создание особых зон является эффективным инструментом развития экономики

Татарстан – исторически промышленный регион, который демонстрирует устойчивое экономическое развитие и является мощной «точкой роста» российской экономики. Традиционно высокую эффективность сразу по нескольким показателям показывают особые экономические зоны, функционирующие на территории Татарстана, несмотря на санкционное давление. Такое мнение озвучил депутат Госдумы РФ от Татарстана, член думского комитета по защите конкуренции Айдар Метшин.

«Создание в республике территорий, привлекательных для ведения бизнеса, началось в начале 2000-х годов. Сегодня в регионе – около сотни промпарков, полторы тысячи резидентов и, что особенно важно, создано более 52 тысяч рабочих мест. И ежегодный рейтинг Минэконмразвития России, и российский Национальный рейтинг инвестиционной привлекательности, в которых ОЭЗ «Алабуга» и «Иннополис» в тройке лидеров, это показатели непрерывного прогресса нашей республики в развитии территорий с преференциями и налоговыми льготами», - сказал он, выступив на площадке Экспертного клуба.

Он напомнил, что в регионе реализуются перспективные проекты, в том числе производство автомобилей «Аурус», открыт новый завод композитных материалов, в Лаишевском районе в планах возведение парка.

Кандидат экономических наук, доцент КФУ Мунир Гафиятуллин напомнил, что механизм ОЭЗ был запущен в 2005 году Он предполагает создание в различных регионах специализированных экономических зон, развитие которых субсидируется государством. Координатором ОЭЗ является Минэкономразвития России.

«В Татарстане активно развивается особая экономическая зона промышленно-производственного типа “Алабуга”, где разместилось 57 резидентов, из них 33 предприятия ведут промышленно-производственную деятельность по выпуску конкурентоспособной продукции. В стадии интенсивного развития находятся уникальный проект нового города и особая экономическая зона технико-внедренческого типа “Иннополис”», - отметил ученый.

Гафиятуллин рассказал, что в 2022 году банк для предпринимателей и предприятий «Точка» и особая экономическая зона «Иннополис» объявили о запуске акселератора для технологических стартапов. В рамках проекта создается инвестиционный фонд объемом 500 млн рублей. Приглашаются команды, которые предлагают уникальное ИТ-решение.

«В сегодняшних достаточно сложных условиях, когда целый ряд недружественных стран по сути дела организовал экономическую войну против нашей страны, поддержка экономики Российской Федерации приобретает ещё большее значение. Создание преференциальных территорий в том случае, когда они действительно после этого наполняются инвестиционными проектами, является одним из эффективных инструментов развития экономики», - уверен эксперт.

Депутат Госдумы РФ от Татарстана, глава думского комитета по экономической политике Максим Топилин сообщил, что на днях в Госдуме РФ с участием представителей профильных министерств, Центробанка и других обсудили особенности инвестиционной активности в условиях санкционного давления.

«Одним из основных выводов было то, что несмотря на все обстоятельства, интерес со стороны иностранных инвесторов сохраняется, у инвесторов есть желание вкладывать деньги в российскую экономику. В этой работе территориальные инвестиционные площадки имеют огромное значение. Особые экономические зоны - одни из реперных точек для сохранения темпов роста и развития экономки. Представьте только 45 ОЭЗ привлекли 780 млрд рублей частных инвестиций», - сказал Топилин.

«На мой взгляд, важно изучать опыт лучших ОЭЗ, в числе которых ОЭЗ Татарстана, Москвы и ряда других регионов. Лично посещал ОЭЗ “Алабуга” и “Иннополис”, локализованные в Татарстане. Здесь большая работа ведётся как по привлечению капитала, так и человеческих ресурсов. Считаю, другие ОЭЗ тоже должны подтягиваться к лучшим», - добавил он.