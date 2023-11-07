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Эксперты составили топ-5 самых популярных б/у авто у жителей Татарстана
Эксперты «Авито» проанализировали, как вырос спрос на б/у авто у жителей Татарстана за последний год.
«Самое большое падение интереса отмечено на ВАЗ (Lada). За последний год спрос на авто данный марки упал на 9,3%. Самый большой рост спроса зафиксирован на KIA (+48,4%). В тройку самых популярных попали Hyunday (+43,1%), Toyota (+34%) и Volkswagen (+30,5%)», — приводят данные корреспонденту «Татар-информа» эксперты сервиса.
|
Марки
|
Рост спроса
|
Объем рынка
|
Kia
|
48,4%
|
14,8%
|
Hyundai
|
43,1%
|
10,5%
|
Toyota
|
34,0%
|
5,5%
|
Volkswagen
|
30,5%
|
6,1%
|
ВАЗ (Lada)
|
-9,3%
|
21,0%
«По моделям и в предложении, и в спросе на первом месте Lada Granta, которая занимает 21,5% от всех предложений по данным платформы и 19,5% от спроса. На втором месте KIA Rio — 10,9% и 11,7%, на третьем Hyundai Solaris — 9,9% предложение и 6,7% спрос. Volkswagen Polo демонстрирует 4,4% и 4,5% соответственно. Падение видно по модели Lada Kalina — на 25,5% снизилось предложение и на 38,4% спрос», — говорят аналитики.
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