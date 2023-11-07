Эксперты составили топ-5 самых популярных б/у авто у жителей Татарстана

Эксперты «Авито» проанализировали, как вырос спрос на б/у авто у жителей Татарстана за последний год.

«Самое большое падение интереса отмечено на ВАЗ (Lada). За последний год спрос на авто данный марки упал на 9,3%. Самый большой рост спроса зафиксирован на KIA (+48,4%). В тройку самых популярных попали Hyunday (+43,1%), Toyota (+34%) и Volkswagen (+30,5%)», — приводят данные корреспонденту «Татар-информа» эксперты сервиса.

Марки Рост спроса Объем рынка Kia 48,4% 14,8% Hyundai 43,1% 10,5% Toyota 34,0% 5,5% Volkswagen 30,5% 6,1% ВАЗ (Lada) -9,3% 21,0%

«По моделям и в предложении, и в спросе на первом месте Lada Granta, которая занимает 21,5% от всех предложений по данным платформы и 19,5% от спроса. На втором месте KIA Rio — 10,9% и 11,7%, на третьем Hyundai Solaris — 9,9% предложение и 6,7% спрос. Volkswagen Polo демонстрирует 4,4% и 4,5% соответственно. Падение видно по модели Lada Kalina — на 25,5% снизилось предложение и на 38,4% спрос», — говорят аналитики.