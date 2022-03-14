Эксперты: «Скупать продукты сейчас неразумно, как покупать валюту в пик падения рубля»

Запасать впрок продукты питания неразумно, поскольку они имеют определенный срок годности. К тому же ажиотажный спрос провоцирует предпринимателей завышать цены и сбывать некачественную продукцию. Такое мнение выразила член Российской ассоциации политических наук, доцент кафедры религиоведения Казанского федерального университета Зоя Силаева.

«Все так стремились к рыночной экономике, но жить в ее условиях так и не научились. Вспомним, как в начале пандемии люди впрок скупали туалетную бумагу и гречку. В итоге все шкафы забиты гречкой, которую дома никто не ест. Слухи о дефиците возникают регулярно. Но скупать все подряд так же не разумно, как покупать валюту в пик падения рубля. Большинство продуктов имеет сроки хранения, поэтому закупаться мешками не имеет смысла. Более того, небывалый спрос позволяет в кратчайшие сроки реализовать невостребованные товары, освободить склады от старой продукции и неплохо заработать на ажиотаже. Спрос всегда рождает предложение и ведет к увеличению цен», – сказала эксперт, выступив на площадке Экспертного клуба.

По словам Силаевой, сокращение товаров на полках отдельных магазинов прежде всего связано с логистикой. Чтобы товар попал в розничные сети с оптовых складов, нужно время.

«Все продукты, на которые сложился повышенный спрос, производятся в России и запасов достаточно для удовлетворения запроса потребителей на внутреннем рынке. Сейчас важно купить только то, что вы планировали и в том объеме, который необходим вам и вашей семье. Если мы сами не будем создавать искусственный ажиотаж, то никаких проблем с продовольствием не возникнет», – подчеркнула эксперт.

По мнению зампредседателя Общественной палаты РТ Мунира Гафиятуллина, одной из причин исчезновения продуктов в магазинах является спекулятивный спрос: предприимчивые люди скупают сахар в больших количествах для дальнейшей перепродажи по высокой цене.

«Это негативно влияет и на поведение производителей, мотивируя их придерживать товар. Внесли свой вклад и западные санкции. И считаю правильной политикой ограничить объемы продажи сахара в одни руки. “Сахарный кризис” отражает настроения, преобладающие сегодня на продовольственном рынке, он также является одним из триггеров нынешнего продуктового ажиотажа, ведь сахар входит в состав многих продуктов питания, и его отсутствие может привести к их дефициту», – отметил Гафиятуллин.

Зампредседателя Общественной палаты РТ считает, что объективных предпосылок для ажиотажного спроса нет.