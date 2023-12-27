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Эксперты сказали, на сколько могут подорожать связь и интернет в России
В последнее время домашний интернет стал дороже на 5-15% в среднем. Как сказал руководитель проекта Content Review Сергей Половников, этот шаг соответствует логике бизнес-процессов РФ.
Эксперт объяснил, что операторам для сохранения качества услуг нужно увеличивать мощность, модернизировать сети, при том, что трафик постоянно растет. Также у операторов растут расходы, дорожает оборудование. Чтобы реализовывать планы и предоставлять услуги, не теряя в качестве, операторы поднимают цены.
При этом эксперты прогнозируют, что в 2024-м услуги на связь могут стать дороже примерно на 10%, пишет газета «Известия».
В свою очередь, Минцифры и ФАС отслеживают ценообразование на услуги связи и интернета. Если у ведомства и службы появляются подозрения на нарушения, то сотрудники оперативно все проверяют. Сейчас Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции, пишет пресс-служба ведомства, отметив, что последние 5 лет подобные услуги росли в цене на 5% в год.
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