Эксперты сказали, на сколько могут подорожать связь и интернет в России

В последнее время домашний интернет стал дороже на 5-15% в среднем. Как сказал руководитель проекта Content Review Сергей Половников, этот шаг соответствует логике бизнес-процессов РФ.

Эксперт объяснил, что операторам для сохранения качества услуг нужно увеличивать мощность, модернизировать сети, при том, что трафик постоянно растет. Также у операторов растут расходы, дорожает оборудование. Чтобы реализовывать планы и предоставлять услуги, не теряя в качестве, операторы поднимают цены.

При этом эксперты прогнозируют, что в 2024-м услуги на связь могут стать дороже примерно на 10%, пишет газета «Известия».

В свою очередь, Минцифры и ФАС отслеживают ценообразование на услуги связи и интернета. Если у ведомства и службы появляются подозрения на нарушения, то сотрудники оперативно все проверяют. Сейчас Минцифры не фиксирует повышения тарифов на проводной интернет выше уровня инфляции, пишет пресс-служба ведомства, отметив, что последние 5 лет подобные услуги росли в цене на 5% в год.