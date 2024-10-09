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Эксперты сказали, когда россияне ощутят рост цен на авто после повышения утильсбора
До конца декабря 2024-го – января 2025 года о повышении цен можно не беспокоиться. У продавцов на складах еще много машин, поэтому цены на новые авто будут расти выборочно и несистемно. Так считает гендиректор ГК «АВТОДОМ» Андрей Ольховский, чьи слова приводит «АВТОСТАТ».
По мнению автоэксперта, россияне ощутят рост цен лишь после нового года или в марте-апреле 2025-го, когда будут распроданы машины со складов. Однако цены, по его словам, «не смогут в полной мере отразить изменение утильсбора». Ольховский предположил, что, вероятнее всего, импортеры предложат разные программы поддержки, тем самым компенсировав изменение ставки утильсбора.
По словам другого эксперта - гендиректора ГК «АвтоСпецЦентр» Андрея Терлюкевича, резко и разом авто не подорожают, но в течение 2-3 месяцев, скорее всего, цены на машины проиндексируют. Он прогнозирует, что к концу 2024-го цены «плавно поднимут» на 10 – 15%.
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