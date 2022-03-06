Эксперты: Сейчас лучше не менять работу и аккуратно распоряжаться деньгами

Эксперты рекомендуют россиянам по возможности не менять рабочее место, а также избегать кредитов и аккуратно распоряжаться деньгами в ситуации, когда ряд стран объявил экономические санкции в отношении РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Минтруда РФ ранее сообщил, что все социальные обязательства исполняются в срок: пенсии и зарплаты выплачиваются вовремя. Сейчас министерство оперативно отслеживает ситуацию на рынке труда и выплат зарплаты.

Как отмечает ведомство, что в Пенсионном фонде России и Фонде социального страхования есть средства на все социальные обязательства, включая пособия, единовременные выплаты и пенсии.

Как считает проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов, сейчас ситуация на рынке труда отличается от 1990-х годов, когда фиксировался высокий уровень безработицы. В настоящее время страна более подготовлена для ответных мер.

По мнению Сафонова, рост безработицы будет заметен в течение этого года в РФ, но в следующем году эта тенденция пойдет на спад.

«Все зависит от того, как быстро примет правительство совместно с Центральным банком комплексные меры. Здесь традиционными подходами обойтись нельзя. Нужно думать с двух точек зрения — обеспечивать предотвращение роста инфляции и роста безработицы за счет развития производств и создания рабочих мест и увеличение объема производимой продукции», — пояснил он.

Перейти на «сберегательную модель потребления» советует доктор экономических наук, бывший замминистра экономического развития Алексей Ведев.

Он считает, что не стоит брать кредиты, а деньги тратить аккуратнее и стараться их беречь. По его словам, в этой ситуации вряд ли будут расти зарплаты, тогда как инфляция будет существенной.

Держаться имеющейся работы порекомендовали рекрутинговые компании всем начинающим специалистам и специалистам среднего уровня. Также есть мнение, что оптимизация численности персонала не за горами, так как в кризисные времена традиционно избавляются от неэффективных и удерживают лучших.

«Если вы потеряли работу или неосмотрительно уволились перед началом конфликта, выбирайте для трудоустройства компании и отрасли, связанные с импортозамещением», — говорится в опубликованном на сайте Superjob исследовании.