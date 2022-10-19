Эксперты предсказали возвращение компании Cisco на российский рынок

Американский производитель сетевого оборудования и программного обеспечения Cisco может возобновить поставки в Россию через другие каналы и посредников, чтобы удержать свою долю на рынке, передает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

«Cisco прекрасно понимает, что уход с рынка не означает уход ее продукции. То есть продукцию все равно покупают и активируют какими-то другими путями. И гораздо правильней для бизнеса и для удержания доли рынка — это все-таки каким-то образом обратно вернуться. Пусть это и будет не напрямую, как это было раньше», — высказался руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников.

Гендиректор информационно-аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков напомнил, что сейчас международные санкции касаются не только прямых поставок, но также и поставок через вторые и третьи каналы, поэтому компании боятся это делать. К тому же, в результате конечная стоимость продукта в связи с этим может быть увеличена.

Предполагается, что дистрибьютором может стать компания IBS.

Напомним, в июне Cisco – одна из крупнейших в мире компаний, специализирующихся в области высоких технологий, – начала процесс выхода с рынков России и Беларуси. При этом компания собиралась поддерживать связь с партнерами и клиентами для решения финансовых вопросов, в том числе о возврате предоплат за услуги и программное обеспечение.